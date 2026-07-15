  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIRKA PO FRANCIJI

Šok za kolesarja na letošnjem Touru, prenočila sta kar na prostem

Ena zanimivejših etap na letošnjem Touru je bila na dan Bastilje. Norveška brata Johannessen dobila nepričakovan dodaten zagon.
Tobias Johannessen (na fotografiji) in njegov brat Anders Halland bi si morala sobo deliti s pajki. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Tobias Johannessen (na fotografiji) in njegov brat Anders Halland bi si morala sobo deliti s pajki. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Matic Rupnik
 15. 7. 2026 | 08:20
3:03
A+A-

Dirka po Franciji je največja kolesarska preizkušnja na svetu, hkrati pa tudi najdlje trajajoča športna prireditev, na kateri so športniki aktivni skoraj vsak dan, z izjemo dveh prostih dni. Zato bi marsikdo pričakoval, da kolesarji med Tourom bivajo v luksuznih hotelih, kjer je zanje optimalno poskrbljeno. Vendar pogosto ni tako ...

Pred včerajšnjo zahtevno praznično etapo s ciljem v Le Lioranu so kolesarji prosti dan preživeli v okolici Cantala, kjer so imele nekatere ekipe veliko težav s kakovostjo nastanitev. To sta na lastni koži izkusila norveška brata iz ekipe Uno-X Mobility Tobias in Anders Halland Johannessen. Ob prihodu v sobo je eden od njiju objavil posnetek, na katerem so bili vidni prah, plesen in pajčevine skupaj z njihovimi »lastniki«.

Norvežana sta se hitro znašla. Svetla točka hotela je bil velik balkon z lepim razgledom, zato sta vzmetnici preprosto odvlekla na prosto in tam prespala. »Improviziraj, prilagodi se, premagaj. Notranjost hotela je vprašljiva, zunanjost pa res čudovita,« je zapisal Tobias. Anders, nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji, je dodal: »To noč si sobo deliva z vsemi ljudmi na svetu, ki spijo na prostem.«

Norvežana sta se hitro znašla. Svetla točka hotela je bil velik balkon z lepim razgledom, zato sta vzmetnici preprosto odvlekla na prosto.

Težave z nastanitvijo naj bi imeli tudi pri UAE Emirates-XRG. Prvi kolesar sveta in nosilec rumene majice Tadej Pogačar je z moštvenimi kolegi bival v hotelu brez klimatske naprave. Hotele ekipam zagotavlja organizator dirke ASO, zato se lahko kakovost prenočišč iz dneva v dan precej razlikuje. V manjših krajih je težko zagotoviti dovolj primernih sob za celoten Tour, pri njihovi razdelitvi pa imajo kolesarji in ekipe praviloma prednost pred organizatorji, spremljevalnim osebjem in novinarji.

FOTO: Zx
FOTO: Zx

Kaj sledi na Touru

Po zahtevnih dneh v osrčju Francije bo enajsta etapa znova priložnost ponudila nekoliko težjim kolesarjem. Na 161,3 kilometra dolgi trasi bo karavana premagala razmeroma skromnih 1800 višinskih metrov, kljub temu pa bo morala glavnina ostati zbrana vse do zadnjih kilometrov, saj jo manj kot 40 kilometrov pred ciljem čaka vzpon Cote de Billy-Chevannes, dolg 1,5 kilometra s povprečnim naklonom šestih odstotkov.

Če ne bo pihalo, vse kaže na nov sprint večje skupine v Neversu. Zmagovalec se bo zapisal ob bok legendam hitrih zaključkov, saj so v mestu v preteklosti že slavili Mario Cipollini, Jaan Kirsipuu in Alessandro Petacchi. Start bo ob 14.05, zaključek etape okrog 17.30.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tour de Francekolesarstvodirka po FrancijiTobias Halland JohannessenAnders Halland Johannessen
ZADNJE NOVICE
10:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRALIJA

Vzgojitelj v vrtcu obtožen zlorabe 136 otrok

Sodišče je zavrnilo njegovo zahtevo po anonimnosti. V stiku je bil s kar 59 ustanovami za predšolsko vzgojo.
15. 7. 2026 | 10:41
10:25
Novice  |  Slovenija
AIRBNB VIŠA PROVIZIJO

Ste Airbnb gostitelj? To novica vas bo morda spravila v slabo voljo

Ponudniki bodo morali spremeniti cene. Novosti bodo začele veljati najpozneje 13. oktobra.
Maja Grgič15. 7. 2026 | 10:25
10:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALITETA

Drzna tatvina v Ljubljani: starejšo občanko zamotil s prodajo, nato ji ukradel zlatnino

Storilec je po opisu star okoli 30 let, visok približno 185 centimetrov, čokate postave, svetle polti, s temneje blond lasmi in brado.
15. 7. 2026 | 10:14
10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
10:05
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Tanja Žagar: Rekla sem mu, da nimava skupaj kaj iskati, če ne bo v lepih odnosih z bivšo

Pevka Tanja Žagar o izgubi mame, bolezni, ljubezni in prelomnicah, zaradi katerih se je še bolj zaljubila v življenje.
Sabina Obolnar15. 7. 2026 | 10:05
09:53
Bulvar  |  Domači trači
MOČ BOJEVNICE

Nina Osenar pretresla z iskrenim priznanjem: »Udarila sem ob tako trdo dno, da sem si goreče želela umreti« (FOTO)

Ob fotografiji portreta, ki jo je ganil do solz, je spregovorila o najtežjih trenutkih svojega življenja in poslala močno sporočilo upanja.
15. 7. 2026 | 09:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki