Šok za kolesarja na letošnjem Touru, prenočila sta kar na prostem

Dirka po Franciji je največja kolesarska preizkušnja na svetu, hkrati pa tudi najdlje trajajoča športna prireditev, na kateri so športniki aktivni skoraj vsak dan, z izjemo dveh prostih dni. Zato bi marsikdo pričakoval, da kolesarji med Tourom bivajo v luksuznih hotelih, kjer je zanje optimalno poskrbljeno. Vendar pogosto ni tako ...

Pred včerajšnjo zahtevno praznično etapo s ciljem v Le Lioranu so kolesarji prosti dan preživeli v okolici Cantala, kjer so imele nekatere ekipe veliko težav s kakovostjo nastanitev. To sta na lastni koži izkusila norveška brata iz ekipe Uno-X Mobility Tobias in Anders Halland Johannessen. Ob prihodu v sobo je eden od njiju objavil posnetek, na katerem so bili vidni prah, plesen in pajčevine skupaj z njihovimi »lastniki«.

Norvežana sta se hitro znašla. Svetla točka hotela je bil velik balkon z lepim razgledom, zato sta vzmetnici preprosto odvlekla na prosto in tam prespala. »Improviziraj, prilagodi se, premagaj. Notranjost hotela je vprašljiva, zunanjost pa res čudovita,« je zapisal Tobias. Anders, nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji, je dodal: »To noč si sobo deliva z vsemi ljudmi na svetu, ki spijo na prostem.«

Norvežana sta se hitro znašla. Svetla točka hotela je bil velik balkon z lepim razgledom, zato sta vzmetnici preprosto odvlekla na prosto.

Težave z nastanitvijo naj bi imeli tudi pri UAE Emirates-XRG. Prvi kolesar sveta in nosilec rumene majice Tadej Pogačar je z moštvenimi kolegi bival v hotelu brez klimatske naprave. Hotele ekipam zagotavlja organizator dirke ASO, zato se lahko kakovost prenočišč iz dneva v dan precej razlikuje. V manjših krajih je težko zagotoviti dovolj primernih sob za celoten Tour, pri njihovi razdelitvi pa imajo kolesarji in ekipe praviloma prednost pred organizatorji, spremljevalnim osebjem in novinarji.

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Kaj sledi na Touru

Po zahtevnih dneh v osrčju Francije bo enajsta etapa znova priložnost ponudila nekoliko težjim kolesarjem. Na 161,3 kilometra dolgi trasi bo karavana premagala razmeroma skromnih 1800 višinskih metrov, kljub temu pa bo morala glavnina ostati zbrana vse do zadnjih kilometrov, saj jo manj kot 40 kilometrov pred ciljem čaka vzpon Cote de Billy-Chevannes, dolg 1,5 kilometra s povprečnim naklonom šestih odstotkov.

Če ne bo pihalo, vse kaže na nov sprint večje skupine v Neversu. Zmagovalec se bo zapisal ob bok legendam hitrih zaključkov, saj so v mestu v preteklosti že slavili Mario Cipollini, Jaan Kirsipuu in Alessandro Petacchi. Start bo ob 14.05, zaključek etape okrog 17.30.