Šok za slavnega nogometaša! Dekle ga prisili, da odpre vrata, medtem ko se je trenutek prej še onegavil z drugo (VIDEO)

V Rusiji odmeva ljubezenska afera znanega nogometaša Nicolasa Ngamaleuja. Priljubljena ruska glasbenica Nikki Seey je kamerunskega reprezentanta in člana Dinama iz Moskve zalotila sredi ljubezenske afere in vse objavila na družbenih omrežjih.

Ujela ga je med akcijo

Potem ko je prejela več sporočil deklet, ki so jo opozarjale na njegovo vedenje, ga je Seey poskušala ujeti pri dejanju. S pomočjo prijateljice in dveh zasebnih varnostnikov je kamerunskega nogometaša prisilila, da odpre vrata stanovanja, in ko so vstopili, so tam zalotili domnevno ljubico kamerunskega nogometaša.

Nicolas Moumi Ngamaleu je kamerunski nogometni reprezentant, ki igra na položaju krilnega napadalca. Kariero je začel v domovini, z odličnimi igrami pa je hitro prišel na radar evropskih klubov. Leta 2016 je odšel v avstrijski Altach, nato še v švicarski Young Boys, kjer je štirikrat osvojil naslov prvaka Švice. Po petih letih je odšel v Dinamo iz Moskve za odškodnino v višini dveh milijonov evrov.

Prišla je z varnostnikoma. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok

Zarad afere je zamudil tudi let v Kamerun, kamor bi moral prispeti na reprezentančni zbor pred tekmo proti DR Kongu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.