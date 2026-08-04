Šokantna drama slavnega nogometaša! Zapustil ženo in se poročil z njeno nečakinjo: »Dala sem ji vse, odkar je prišla na svet ...«

Brazilski nogometaš Givanildo Vieira de Sousa, bolj znan kot Hulk, ki velja za enega najbolj prepoznavnih napadalcev svoje generacije, je pred časom poskrbel za škandal, ki je pretresel javnost. Po 12 letih zakona se je razšel z ženo Iran Angelo, s katero ima tri otroke, kmalu zatem pa začel razmerje z njeno nečakinjo Camilo Angelo. Par se je nato na hitro poročil, danes pa imata skupaj že dva otroka.

Zapuščena žena nad ravnanjem nekdanjega moža in svoje nečakinje nima lepih besed. Oglasila se je z ostrim odzivom na družbenih omrežjih in razkrila svojo plat: »Danes je težak dan, ki razkriva, kako daleč lahko seže izdaja ljudi, od katerih to najmanj pričakuješ.« Kasneje je v intervjuju dodala, da je bila nečakinja zanjo kot hči, ki ji je nudila neomejeno ljubezen in zaupanje: »Krivi sem dala vse, odkar je prišla na svet. Poznala je moje šibkosti, negotovosti, bolečine in strahove. Zbudim in zaspim z bolečino; včasih se mi zdi, da mi bo raztrgalo srce.«

Camila se je po izbruhu javne obtožbe skušala opravičiti z javnim pismom teti, v katerem je zapisala, da si razpleta ni želela, a srce ne izbira: »Oprosti za vse. Če bi lahko izbirala, ne bi šli skozi to, a življenje se ne vrti tako, kot si zamislimo. Želela sem si le živeti to, kar sva čutila.«

Brazilski nogometaš Hulk z novo ženo Camilo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Hulk, ki je v karieri med drugim nosil dres Porta, Zenita in kitajskega Shanghai SIPG, je obtožbe o varanju z nečakinjo odločno zavrnil. Priznal je sicer, da je bil v dolgoletnem zakonu večkrat nezvest in da z bivšo ženo nista bila srečna, a zatrjuje, da se je z nečakinjo zapletel šele po uradnem razhodu: »Ko sem spoznal bivšo ženo, sem bil star 21 let, ona pa 39. V zakonu nisem bil srečen. Z nečakinjo se v času zakona nisem zapletel, sva pa se našla kasneje na Kitajskem, ko sva bila oba prosta. Imam čisto vest.«

Čeprav so zasebne podrobnosti močno odmevale v medijih, nogometaš nadaljuje svojo športno pot in trenutno še vedno uspešno igra v rodni Braziliji.