ŠOK

Šokantne podrobnosti goljufije v smučarskih skokih: Penis si polepi z lepilnim trakom ...

Smučarji skakalci do prednosti tudi s povečavo mednožja.
Smučarski tekač Mika Vermeulen je pred olimpijskimi igrami v Italiji razkril še nekatere podrobnosti goljufije v smučarskih skokih. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Smučarski tekač Mika Vermeulen je pred olimpijskimi igrami v Italiji razkril še nekatere podrobnosti goljufije v smučarskih skokih. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, S. U.
 18. 1. 2026 | 08:35
Avstrijski smučarski tekač Mika Vermeulen je pred olimpijskimi igrami v Italiji razkril še nekatere podrobnosti goljufije v smučarskih skokih. Sam je bil nekoč nordijski kombinatorec in od kolegov dobil številne nasvete, vse do povečave mednožja, kar naj bi pomagalo v lovu za daljšimi skoki, poroča časnik Bild. »Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilom, da je bil na meritvi večji,« je dejal Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

»Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: "Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem koraku centimeter ali dva nižja,« je dejal Finec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več. »Tako so to gledali vsi in o tem povsem javno. Vsi so iskali dodatne prednosti in če so jih zalotili, je bil izgovor, da to počnejo vsi.«

Po lanskem škandalu norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza močno zaostrila pravila v zvezi z opremo v smučarskih skokih. Vermeulen je prepričan, da še vedno premalo. »Ne pravim, da vsi goljufajo. Pravim le, da se ustvarja slabo okolje, če se prevare ustrezno ne kaznuje. Ustvarjamo kulturo, kjer je dovoljeno iskati obvode in poslušamo opravičila, različna opravičila. Suspenzi bi morali biti ob kršenju pravil daljši, brez različnih rumenih in rdečih kartonov. Kdor je goljufal, je goljufal.«

»V smučarskem teku se 100-odstotno držimo pravil na vseh področjih, v skokih pa tekmovalci nalašč tvegajo in hodijo po robu, čeprav vedo, da ga bodo prej ali slej tudi prestopili. Pri vsem tem mislijo, da je povsem normalno in opravičljivo, če jih zalotijo in diskvalificirajo,« še pravi Avstrijec.

S svojimi izjavami pa je sprožil tudi prve kritike. »Ne vem, če se zaveda teže svoji izjav. To je podobno, kot bi z veliko baklo drezal okrog osjega gnezda,« pravi nekdanji velikan nordijske kombinacije Norvežan Magnus Moan.

