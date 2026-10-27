Intimno razkritje žene nogometnega zvezdnika: »Vse sem videla na lastne oči. Imela sem dostop do njegovega telefona« (VIDEO)

Zvezdnik italijanske Rome, brazilski nogometaš Wesley França, se je znašel sredi odmevnega škandala. Njegova žena Amanda Martins je javno spregovorila o razpadu njunega zakona in razkrila, kaj naj bi našla v njegovem mobilnem telefonu. Trdi, da jo je večkrat prevaral, tudi s prostitutkami, nezvest pa naj bi ji bil celo med nosečnostjo. Njena izpoved je polna bolečih podrobnosti.

Kot poroča Showbuzz, je Amanda o težavah v zakonu spregovorila po tem, ko so se po družbenih omrežjih začele širiti govorice o njunem odnosu. Poudarila je, da običajno zasebnega življenja ne izpostavlja javnosti, a tokrat ni želela več molčati. »Ni me prevaral enkrat, dvakrat ali trikrat, ampak velikokrat. In ni šlo za eno, dve ali tri dekleta, temveč za več žensk, med njimi tudi prostitutke,« je zatrdila.

V njegovem telefonu našla fotografije in posnetke

Amanda trdi, da za domnevne moževe skoke čez plot ni izvedela iz govoric, temveč je dokaze našla kar sama. »Vse sem videla na lastne oči. Imela sem dostop do njegovega telefona. Med temi srečanji je fotografiral in snemal, zato sem vse prenesla na svoj telefon,« je razkrila. Še posebej jo je prizadelo, da naj bi nogometaš med domnevnimi srečanji z drugimi ženskami na prstu še vedno nosil poročni prstan. Po njenih besedah mu je večkrat ponudila priložnost, da prizna nezvestobo, vendar naj bi vse zanikal. Amanda je poudarila, da je možu zaupala in si z njim želela ustvariti srečno družino.

»Varal in zapustil me je celo med nosečnostjo«

Eden najbolj bolečih delov njene izpovedi se nanaša na obdobje, ko je pričakovala njunega otroka. »Celo med nosečnostjo me je varal in zapustil. Kljub temu nisem nikoli javno govorila o teh stvareh. Vse sem prenašala v tišini, odpuščala in iskreno poskušala ustvariti družino ter trden zakon. Toda ni uspelo,« je povedala. Nekdanja partnerja imata hčerko, že nekaj časa pa ne živita več skupaj.

Pred njo naj bi osvajal celo natakarice

Amanda je opisala tudi neprijetne dogodke med skupnimi izhodi. Kot trdi, je Wesley druge ženske osvajal celo v njeni navzočnosti. V restavracijah naj bi natakarice in druge ženske prosil za telefonske številke, čeprav je bila njegova žena zraven. Takšno vedenje naj bi bilo še izrazitejše, kadar je pil alkohol. Vse to je po njenih besedah pustilo posledice tudi na njenem duševnem zdravju. Začela je doživljati napade tesnobe, česar prej ni poznala. Priznala je, da je v nekem obdobju krivila celo samo sebe. Spraševala se je, ali bi morala bolj skrbeti za svoj videz, da mož ne bi iskal pozornosti drugih žensk.

Zakona ni mogla rešiti

Kljub številnim poskusom, da bi ohranila družino, se je Amanda naposled odločila za razhod. Potrdila je, da z Wesleyjem nista več skupaj in da lahko zdaj živi, kakor želi. Wesley França je nogometno kariero začel v Braziliji, kjer je igral za Flamengo, nato pa prestopil v italijansko Romo. Nastopal je tudi za brazilsko reprezentanco. Nogometaš se na očitke svoje žene za zdaj še ni javno odzval.