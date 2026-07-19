Španija ali Argentina? Glede na stavnice in živalske preroke je zmagovalec jasen (VIDEO)

Danes zvečer se bo svet za nekaj ur ustavil. Ljubitelji nogometa in tudi tisti, ki ta najbolj priljubljen šport na svetu spremljajo le redko, bodo prikovani pred televizijske sprejemnike spremljali zgodovinsko tekmo – finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo. V primeru, da bo pokal ob koncu tekme v zrak dvignila ekipa Argentine, bo to njihova že četrta zmaga na svetovnih prvenstvih, za Španijo bi bila to šele druga zmaga. Kljub temu pa so stavnice trenutno bolj naklonjene Španiji, enako velja za živalske »preroke«, ki ob vsakem pomembnejšem prvenstvu napovedo zmagovalca.

Žirafa Fali iz živalskega parka Terra Natura v Murcii je denimo brez oklevanja izbrala špansko zastavo in napovedala zmago svoje reprezentance, enako odločitev je sprejela tudi morska želva Yellow iz akvarija Sea Life Benalmádena, ki naj bi med prvenstvom uspešno napovedala že več tekem španske izbrane vrste. Da bo letošnji svetovni prvak Španija, je prepričana tudi mačka Nimbus Pronos, ki je zmagovalca napovedala tako, da se je, sicer nekoliko obotavljajoče, odpravila k posodici z briketi, pred katero je bil napis Španija.

Nekateri živalski preroki pa so le izbrali tudi Argentino, a redki. Najvidnejši med njimi je leopardji morski pes Ritinha iz akvarija v Riu de Janeiru je zaplaval naravnost do argentinske zastave in s tem napovedal slavje gavčev. Organizatorji so dogodek pripravili kot zabavno tradicijo v spomin na legendarno hobotnico Paula, enega najbolj znanih živalskih prerokov v zgodovini nogometa.