Športne zvezde zasijale tudi na drugačen način: poglejte, kako čudovite so bile (FOTO)

V Cankarjevem domu so podelili nagrade najboljšim slovenskim športnikom v letu 2025, slednji pa so dobili priložnost, da opozorijo nase tudi zunaj igrišč, dvoran, cest in celo letalnic. Športnik leta je bil predvsem večer izjav, nasmehov in sporočil med vrsticami. Prvi je navzoče v dvorani nagovoril minister Matjaž Han, ki je poudaril, da je slovenski šport »zgodba ljudi, ne le kolajn«. Nato je na rdeči preprogi pozdrav predsednice Nataše Pirc Musar poskrbel za pravi šampionski špalir: Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Nika Prevc. Preprost, a močan prizor.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je bil v dobri formi. Foto: Blaž Samec

Tadej Pogačar se je oglasil iz tujine in brez olepševanja dejal: »Sezona je bila vrhunska, ampak to rečem vsako leto. Upam, da bo tako tudi naprej.« Dodal je še, da mu je v čast biti del slovenskega športa. Tudi Janja Garnbret je bila odsotna, toda z videom je zadela bistvo: »Velik zalogaj je biti najboljši na svetu, a v Sloveniji morda še večji.« Povedala je tudi, da jo v prihodnje več vleče v skalo – tekmovanja pa pridejo spet, ko bo čas za olimpijske igre.

Ekipa leta so postali nogometaši Celja (z leve trener Albert Riera, Florjan Jevšenak, Mark Zabukovnik, Žan Karničnik in Mario Kvesić). Foto: Blaž Samec

Predsednik OKS Franjo Bobinac je ob podelitvi plaket poudaril pomen trenerjev, med nagrajenci pa je bila tudi paratletinja Leja Glojnarič, ki je skromno dejala, da so tri bronaste kolajne iz Tokia »potrditev trdega dela«. Nogometaši Celja – trener Albert Riera je odgovoril tudi na vprašanje, ali bo postal selektor Slovenije – so ekipni duh pokazali že na odru, Radenko Mijatović pa je v dobri formi prijel tudi za fotoaparat. Večer sta odprla pevka in voditeljica Flora Ema Lotrič – drugi voditelj je bil Anže Bašelj – in Gregor Ravnik, dvorano pa so napolnili številni znani obrazi iz sveta športa, gospodarstva in (športne) politike.

Trener skakalcev Robert Hrgota z ženo Foto: Blaž Samec

Predsednik OKS Franjo Bobinac (levo) je podelil statue in plakete OKS, eno tudi odlični paratletinji Leji Glojnarič. Foto: Blaž Samec

Prvi je nagovoril navzoče resorni minister Matjaž Han. Foto: Blaž Samec