VISOK DOBITEK

Športni poznavalec s Štajerske vplačal deset, zadel pa 7750,04 evra

Ljubitelje športnih stav so pritegnili različni športi, v ospredju pa je nogomet.
Portugalski reprezentant Francisco Trincao je za Sporting zrežiral prvi gol, v 90. minuti je soigralcu ponudil na pladnju še drugega, a zaman. FOTO: Rita Franca/Reuters
Portugalski reprezentant Francisco Trincao je za Sporting zrežiral prvi gol, v 90. minuti je soigralcu ponudil na pladnju še drugega, a zaman. FOTO: Rita Franca/Reuters
Š. R
 13. 1. 2026 | 08:02
3:23
A+A-

Tudi začetek novega leta je prinesel več zanimivih razpletov tekem v različnih kolektivnih športih, največ, razumljivo, v nogometu. Med srečneži, ki so si za razmeroma nizek vložek priigrali zajeten kupček evrov, sta bila tudi igralca športnih stav iz Maribora in Velenja. Najvišji dobitek minulega tedna si je tako priigral očitno velik poznavalec športa iz Štajerske. Z vplačilom kombinacijske stave za 10 evrov je namreč zadel 7750,04 evra oziroma neto izplačilo v višini 6587,53 evra. Mariborčan je vplačal stavni listek na bencinski črpalki v Teznem, med 14 različnimi dogodki pa so bili pari iz odbojke, košarke – denimo število doseženih košev posameznih igralcev –, nogometa in hokeja, kvote na listku pa so bile nanizane v razponu od 1,31 do 1,93.

7750,04 evra je zadel igralec športnih stav v Mariboru.

Še bolj drzno je vendarle igral ljubitelj športnih stav iz Velenja, ki je vplačal zmagovalni listek na eni od tamkajšnjih bencinskih črpalk. Srečnež ali poznavalec je vplačal listek s tremi dogodki v vrednosti 10,9 evra, prejel pa 4220,69 oziroma neto izplačilo 3592,59 evra. Zanimiv je predvsem pogled na višino kvot na tem listku. Dva dogodka sta bila na hokej (kvoti 7,4 in 6,95), eden na nogomet (kvota 8), skupna kvota je znašala neverjetnih 411,44. Pod drobnogledom poznavalcev je bila predvsem tekma portugalskega ligaškega pokala med Sportingom iz Lizbone in Vitorio iz Guimarãesa, v majici katere je med letoma 1993 in 1996 opozoril nase portugalsko javnost tudi legendarni slovenski as Zlatko Zahović, ki je nato prestopil v sloviti Porto. Opomba: na Portugalskem poznajo dve pokalni tekmovanji, ligaški pokal je – podobno kot v Angliji in še kje – »manj pomemben« od pokala nogometne zveze.

Dobitek tedna FOTO: Gm
Dobitek tedna FOTO: Gm

Velenjčan je pravilno napovedal senzacijo, to je poraz Sportinga na svojem štadionu z 1:2, pri čemer je bil zanimiv tudi potek te odmevne tekme. Sporting namreč po hierarhiji sodi takoj za giganta Benfico in Portom, tudi v zadnjih letih je med najboljšimi na Portugalskem, navsezadnje si je v obdobju trenerja Rubena Amorima priigral naslova državnega prvaka v letih 2021 in 2024. Zeleno-beli so bili v dvoboju z Guimarãesom uspešni podobno kot njihov nekdanji trener Amorim na klopi Manchester Uniteda – blizu zmage, toda na koncu so doživeli obratno usodo. Od 14. minute so vodili z golom Luisa Suareza – gre za kolumbijskega reprezentanta –, v 90. minuti so imeli v nogah sanjsko priložnost za vodstvo z 2:0, toda zaman … v nasprotnem napadu so prejeli lep gol za 1:1, gostje pa so nato zabili še enega v 101. (!) minuti. Stranski sodnik je resda dvignil zastavico, toda VAR je gol priznal v 104. minuti tekme za končnih 1:2. Pozor: Guimarães je sprožil na vrata Sportinga natančno dva strela.

