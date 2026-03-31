Športni svet v šoku, umrl je Edi Kokšarov

»Razžalostila nas je novica, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Edvard Kokšarov - legenda celjskega kluba in eden ključnih členov zlate generacije, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih prvakov,« so na družabnem omrežju žalostno vest sporočili iz Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. In nadaljevali: »S svojo predanostjo, borbenostjo in srčnostjo je pustil neizbrisen pečat v RK Celje Pivovarna Laško ter v celotnem rokometnem prostoru. Bil je več kot igralec – bil je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vodja ekipe in človek, ki je navdihoval generacije. V Celju pa je preživel kar 12 sezon. Njegova zapuščina bo za vedno živela v našem klubu, med navijači in v srcih vseh, ki so ga imeli priložnost poznati.« Družini, njegovim bližnjim in vsem, ki žalujejo za legendarnim Edijem, ki je ta svet zapustil veliko prezgodaj, so ob tem izrekli iskreno sožalje, »železnemu« Edijo pa zaželeli, da bi mu bilo lepo za mavrico.

Edvard Aleksandrovič Kokšarov je v začetku lanskega novembra dopolnil komaj 50 let. V Rusiji rojeni rokometaš je svojo športno pot sicer začel pri ruskem klubu SKIF Krasnodar, ljubitelji tega športa pa se ga bodo spomnili predvsem kot legende Celja. »Edi je bil srce ekipe. Tisti, ki je vlekel naprej, ko je bilo najtežje. Tisti, ki je verjel, ko so drugi dvomili. In tisti, ki je skupaj s soigralci ustvaril ekipo, ki ni bila le zmagovalna, temveč povezana za vse življenje. Njegova zapuščina bo za vedno živela v našem klubu, med navijači in v srcih vseh, ki so ga imeli priložnost poznati,« so se od legendarnega športnika še poslovili v celjskem klubu.