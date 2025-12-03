Športni svet žaluje, umrl je Zvonko Štampar

»Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je za vedno zapustil naš Zvone Štampar,« so na spletni strani ter tudi na družabnem omrežju s sledilci delili člani Lokostrelskega kluba Lendava ter Zvonetu, enemu najboljših lokostrelcev z dolgim lokom namenili še čudovit in ganljiv verz: »Ura je odbila, tarča zatemnila, tetiva na loku se je strgala, puščica prelomila, srce se ustavilo.« V omenjenem lokostrelskem klubu so se njihovemu dolgoletnemu članu poklonili tudi z besedami, da so z njim, ko se jim je pred 11 leti pridružil, poleg vrhunskega lokostrelca, dobili še dobrega prijatelja in mentorja. »Težko bomo zapolnili to praznino, ki je nastala s tvojim odhodom. Ponosni smo nate, da smo te imeli, ponosni na vse tvoje uspehe in da smo lahko bili zraven, ko si iz tekme v tekmo podiral rekorde,« so še dodali in se Zvonetu Štamparju zahvalili za vse ter obljubili, da bo za vedno v njihovih srcih. Zapis so delili tudi na Lokostrelski zvezi Slovenije.

Zvone oziroma Zvonko Štampar, ki je veljal za enega od pionirjev slovenskega lokostrelstva in enega najboljših lokostrelcev z dolgim lokom, je sicer še aprila lani na tekmovanju v Petišovcih zastopal svoj klub in v kategoriji starejši od 50 let z golim lokom osvojil šesto mesto, pred petimi leti pa je Zvone Štampar zmagal na odprti tekmi za slovenski dvoranski pokal v veteranski konkurenci z dolgim lokom.