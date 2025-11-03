Športni svet žaluje, umrla je nogometna legenda

Umrl je Rudi Belin, legendarni nogometaš zagrebškega Dinama. Z Modrimi je leta 1967 osvojil Pokal mest sejmov (ena največjih klubskih uspehov) in trikrat Jugoslovanski pokal.

Novica je danes v ponedeljek pretresla vse navijače Dinama in ljubitelje nogometa na Hrvaškem.

Rudi Belin se je rodil 4. novembra 1942 v Zagrebu. Igral je kot branilec in vezist, bil je izjemen tehnik z odlično predstavo igre ter mojster izvajanja enajstmetrovk in prostih strelov. Večino svoje igralne kariere (1959–1970) je preživel pri Dinamu, kjer je odigral več kot 400 tekem in dosegel 74 golov.

Z Modrimi je osvojil Pokal mest sejmov 1967 ter trikrat Jugoslovanski pokal. Za reprezentanco Jugoslavije je odigral 29 tekem in dosegel 6 golov, sodeloval pa je tudi na Evropskem prvenstvu 1968. Po koncu igralne kariere se je posvetil trenerskemu delu, diplomiral na Fakulteti za kineziologijo v Zagrebu in večkrat vodil prvo ekipo Dinama. Bil je tudi direktor Dinamove nogometne šole.

Elegantna igra

Navijači in kolegi so ga pogosto imenovali 'Gospoda v kopačkah' zaradi njegove elegantne igre.

Belin velja za enega največjih igralcev v zgodovini Dinama. Klub se je z njim poslovil z naslednjo objavo: »V globoki žalosti sporočamo, da nas je zapustil Rudolf ‘Rudi‘ Belin, legendarni igralec in bivši trener našega Dinama. Pustil je neizbrisen pečat v zgodovini kluba in v srcih navijačev ter vseh, ki so ga poznali. GNK Dinamo izraža iskreno sožalje družini in najbližjim. Dragi Rudi, za vedno boš del Dinamove družine. Nikoli te ne bomo pozabili.«

Na družbenih omrežjih se je od legende poslovil tudi predsednik Dinama, Velimir Zajec: »Nebeška ekipa Dinama je dobila močno okrepitev. Zgoraj se zdaj ve, kdo izvaja proste strele in enajstmetrovke. Rudač, počivaj v miru in hvala za vse! Družini, prijateljem in navijačem izrekamo iskreno sožalje!«, poroča Jutarnji.hr.