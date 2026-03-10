Ste slišali, kaj je ta država naredila za iranske nogometašice, ki jim ajatole grozijo s smrtjo? (VIDEO)

Pet članic iranske ženske nogometne reprezentance, ki je v Avstraliji sodelovala na azijskem prvenstvu, je zaprosilo za azil, potem ko so jih v domovini označili za izdajalke, ker niso hotele peti državne himne. Iz Canberre so sporočili, da so igralkam odobrili humanitarne vizume in lahko ostanejo v Avstraliji.

Dobile humanitarne vizume

Vlada v Canberri je sporočila, da so petim članicam iranske ženske nogometne vrste po izpadu na azijskem prvenstvu podelili humanitarne vizume. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi strahu, da bodo po vrnitvi v domovino preganjane, je povedal notranji minister Tony Burke.

Pet igralk, vključno s kapetanko Zahro Ganbari, je ponoči pobegnilo iz hotela. »Avstralska policija je igralke premestila na varno lokacijo. Sinoči sem podpisal njihove vloge za humanitarni vizum,« je Burke povedal novinarjem.

Dejal je še, da se je vlada več dni na skrivaj pogovarjala z igralkami in da so pripravljeni pomagati tudi drugim članicam ekipe, če bi zaprosile za pomoč.

Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je Avstralce ganila stiska teh pogumnih žensk. »Tukaj so varne in tukaj bi se morale počutiti kot doma,« je dejal.

Iranske nogometašice so prejšnji teden pred tekmo proti Južni Koreji ostale tiho, ko so predvajali iransko himno, kar so mnogi videli kot simbol kljubovanja Islamski republiki, kjer je na oblasti avtokratski režim.

Igralke bi se morale vrniti domov, vendar so navijači izrazil zaskrbljenost za njihovo varnost, potem ko so jih iranski državni mediji označili za izdajalke, eden od konservativnih komentatorjev pa je zanje zahteval strogo kazen.

Ali bodo preostale članice iranske reprezentance odletele domov, za zdaj ni jasno, kot tudi ne, kdaj bi lahko zapustile Avstralijo.