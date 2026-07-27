Ste vedeli, s čim se ukvarja mlajši brat pogrešane Madeleine McCann?

Sean McCann, mlajši brat izginule deklice Madeleine McCann, na igrah Commonwealtha za športnike iz držav članic Skupnosti narodov (gre za nekdanje kolonije in ozemlja britanskega imperija, razen Ruande in Mozambika) zastopa škotsko plavalno reprezentanco v disciplinah prostega sloga; na 400 metrov kravl je v finalu zasedel osmo mesto, na mladinskih igrah Commonwealtha leta 2023 pa je bil na 400 metrov peti, na 1500 metrov pa sedmi. Enaindvajsetletni študent univerze Loughborough se je uvrstil tudi na evropsko prvenstvo v odprtih vodah leta 2025, zastopal je Veliko Britanijo. Njegov glavni cilj je uvrstitev na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu v ZDA.

3. maja 2007 je izginila.

Ko je njegova sestra Madeleine leta 2007 pri starosti treh let izginila na počitnicah v Praia Da Luz v regiji Algarve na jugu Portugalske, je bil Sean star dve leti. Njenega izginotja še do danes niso razjasnili. Bilo je 3. maja 2007, ko so se za triletno Angležinjo izgubile vse sledi; s starši in sorojencema je bila na počitnicah na Portugalskem. Glavni osumljenec za njeno izginotje je Nemec Christian Brückner. Zaradi posilstva ameriške upokojenke v istem letovišču, iz katerega je izginila deklica, je bil obsojen na sedem let zapora, septembra lani so ga izpustili. Živel je le kilometer od apartmajskega kompleksa v Praia da Luz, od koder je izginila Madeleine. Mama in oče Kate in Gerry McCann še nista izgubila upanja. Ko sta v začetku maja zaznamovala obletnico izginotja hčerke, sta povedala: »19 let. Iskanje se nadaljuje, da bi našli našo Madeleine, da bi dočakali pravico, da bi svet postal nekoliko varnejši.«