Ste videli, kakšen kip je dobila Nika Prevc? Je nekaj posebnega (VIDEO)

Slovenska junakinja olimpijske sezone 2025/26 Nika Prevc se je danes vrnila v Planico, kjer je postavila nov mejnik v ženskih skokih (rekorden 242,5 metra dolg skok). Tam sta skupaj z direktorjem Zavoda Planica Francijem Petkom odkrila lesen kip, posvečen njenemu dosežku.

»Obeležili smo veličino dogodka, ki se je zgodil marca letos. Takrat se je osmislila vsa srčnost, vizija, predanost in znanje slovenskih skakalnih delavcev in skakalcev. Po bratu Domnu je rekord postavila tudi Nika Prevc. Potrdila si, da trud ni bil zaman, ko smo čakali, kdaj bodo tudi ženske lahko letele v Planici. Za slovenske skakalce je Planica svetišče, upravičeno pa je nanjo ponosen ves slovenski narod,« je ob odkritju lesenega kipa med drugim povedal Petek.

Ob tem je izpostavil, da Planica ni le nosilka obeh rekordov, ampak je pisala zgodovino skokov in poletov tudi s prvima človeškima skokoma preko 100 in 200 metrov. »Tistim, ki nam je bilo dano leteti, razumemo, koliko znanja in vztrajnosti je potrebnega, da človek telo in duha izostri do te mere, da poseže po božanskih občutkih, ki jih da polet s smučmi. Ni veliko področij, kjer smo Slovenci vodilni v svetu, pri smučarskih poletih smo. Današnja generacija dokazuje, da smo se sposobni kosati z največjimi,« je še dejal Petek.

Kip izdelal z motorno žago

Leseno podobo je izdelal Tadej Brglez, kipar, ki z motorno žago lesenim hlodom podari vsebino in je lani ustvaril tudi Domnov kip. Postavili so jo na mesto, ki obiskovalce Planice spominja, kako daleč sta poletela najboljša slovenska smučarska skakalca.

Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan je dejal, da s postavitvijo skulpture Nike Prevc ne obeležujejo le izjemnih dosežkov ene športnice. »Obeležujemo zgodbo ženskih skokov v Sloveniji, zgodbo vztrajnosti, prebojev in poguma deklet, ki so premikale meje tega športa. Planica je bila vedno kraj, kjer se je pisala zgodovina smučarskih skokov in kraj, kjer smo vedno dokazovali, da je možno premikati meje možnega,« je dejal.

Razvoju ženskih smučarskih skokov je posvečena razstava, ki so jo danes odprli v osrednjem objektu Nordijskega centra Planica. Obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja ženskih smučarskih skokov, od prvih mednarodnih tekmovanj do svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, kristalnih globusov, smučarskih poletov in svetovnih rekordov. Razstava naj obiskovalce po Zupanovih besedah spominja, kako izjemno pot so prehodile slovenske skakalke. Med drugim je spomnil na Majo Vtič, Emo Klinec in Uršo Križnar, ki predstavljajo različne vrhunce te poti. Izpostavil je zavezo, da se dekletom omogoči pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov tudi vnaprej. Razstava se dotika tudi razvoja svetovnega rekorda v ženskih smučarskih poletih ter poti, ki je skakalke od Vikersunda pripeljala do poletov v Planici. Predstavljeni pa so tudi nekateri največji mednarodni mejniki, med drugim izjemna kariera Japonke Sare Takanashi.

Prenova letalnice

V Nordijskem centru Planica sicer napovedujejo prenovo in vsebinsko nadgradnjo muzejske postavitve, ki naj bi zaživela do svetovnega prvenstva v smučarskih poletih Planica 2028. Velike spremembe se v prihodnjih letih obetajo tudi letalnici bratov Gorišek. Njena prenova naj bi se začela aprila 2027 in bo predstavljala pomembno pripravo Planice na svetovno prvenstvo leta 2028. Načrtovani posegi med drugim predvidevajo približno dva metra krajšo odskočno mizo, spremembo krivulje leta, poglobitev letalnice ter prilagoditev izteka. Prenovljeni profil naj bi omogočal varnejše polete pri večjih daljavah, potencial letalnice pa naj bi se povečal za približno 10 do 15 metrov.