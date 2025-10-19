Ste zamudili ljubljanski maraton? Tu je nekaj najbolj zabavnih utrinkov (FOTO)

Ta konec tedna je bil v prestolnici v znamenju teka. Potekal je namreč že 29. NLB Ljubljanski maraton, ki se ga je udeležilo ogromno tekačev, tistih, ki se s tekom ali drugimi športi ukvarjajo profesionalno in tistih, ki se gibajo zgolj iz veselja ali za zdravje in boljše počutje.

Letošnji maraton, ki bi bil, če ne bi v naša življenja zarezala pandemija covida-19, jubilejni 30. je postregel tudi s kopico rekordov. Dva sta padla v teku na 10 kilometrov, postavila pa sta ju Vid Botolin in Klara Lukan.

Jan Kokalj je zmagal v teku na 21 kilometrov s časom 1:02:59 in s tem za dobro minuto popravil rekord proge na ljubljanskih maratonih. Blizu je bil tudi državnega rekorda.

Zmagovalca maratona na 42 kilometrov sta medtem postala Etiopijec Haftam Abadi Gebresilase in njegova rojakinja Tigist Gezahagn Menigstu.

Seveda pa na dogodkih, kot je ljubljanski maraton, ne gre le za podiranje rekordov, mnogi so se prišli na ljubljanske ulice predvsem zabavat. Naša fotoreporterja sta tako v objektiv ujela skupino, ki se je na progo podala kot čebele, nekdo se je našemil v dinozavra, Anže Zavrl, ki ga Slovenke in Slovenci poznamo kot člana priljubljene skupine Gadi, pa je med tekom skrbel za glasbeno spremljavo tekačev, saj je igral na harmoniko.

Prijaznih dinozavrov se ni bal nihče. FOTO: Voranc Vogel

Anže Zavrl je med tekom igral na harmoniko. FOTO: Voranc Vogel

Superjunaka z masko ni zeblo. Foto: Dejan Javornik

Najbrž najmlajša tekačica na letošnjem maratonu. FOTO: Voranc Vogel

Vsak s svojo zastavo foto: Dejan Javornik

foto: Dejan Javornik