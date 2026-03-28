  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MANCHESTER

Številka, da se ti zvrti! Se bo Šeško preselil na štadion za 2,5 milijarde evrov?

Vodilni v klubu Manchester United napovedujejo izgradnjo novega štadiona, a pred začetkom imajo še veliko odprtih vprašanj.
Benjamin Šeško letos za Manchester United igra odlično. FOTO: Oli Scarff/AFP
M. Ru.
 28. 3. 2026 | 19:50
1:43
A+A-

Nogometni velikan Manchester United, za katerega odlično igra slovenski napadalec Benjamin Šeško, ostaja zvest ambicioznemu načrtu gradnje novega štadiona, ki bi lahko gostil finale ženskega svetovnega prvenstva leta 2035. Projekt, ki ga je pred dobrim letom predstavil solastnik kluba Sir Jim Ratcliffe, predstavlja štadion z več kot 100.000 sedeži v neposredni bližini Old Trafforda. 

Klub sicer še ni prejel vseh ustreznih dovoljenj za začetek del, a napovedujejo, da naj bi ta trajala največ pet let. »Rekli smo, da bo gradnja trajala med štiri in pet let, vendar potrebujemo še eno do dve leti za pripravo – za zemljišča, financiranje in gradbeno dovoljenje,« je pojasnila direktorica projekta Collette Roche.

Klub si želi, da bi štadion postal osrednji del širše prenove območja Old Trafforda, a projekt za zdaj poteka še nekoliko pod radarjem. Ocenjeni stroški, navaja BBC, naj bi presegali dva milijona funtov (2,3 milijona evrov), končna cena pa ni znana. Tako odprto ostaja tudi vprašanje financiranja – navijači se sprašujejo, ali namigovanja vključujejo zasebna sredstva lastnikov, dodatno zadolževanje ali vstop kakšnih zunanjih investitorjev. 

Navkljub vsem negotovostim pa v klubu poudarjajo, da zanimanje za projekt ostaja visoko, cilj pa je nespremenjen: »Želimo zgraditi štadion, ki bo vreden naše preteklosti in hkrati primeren za prihodnost,« je povedala Collette Roche.

Več iz teme

Benjamin ŠeškoManchester Unitednogomet
ZADNJE NOVICE
20:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOČNI NAPAD NA BANKOMAT

Nočna eksplozija bankomata je razdejala trgovino Mercator

Materialna škoda znaša vsaj 20.000 evrov.
28. 3. 2026 | 20:27
20:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SAMOBORJU

Zakonski par zgorel v ognjenih zubljih, sosed in pes rešila sina: »Strašno sem žalosten« (FOTO)

Strašna tragedija se je zgodila pri Samoborju na Hrvaškem.
28. 3. 2026 | 20:13
19:50
Šport  |  Športni trači
MANCHESTER

Številka, da se ti zvrti! Se bo Šeško preselil na štadion za 2,5 milijarde evrov?

Vodilni v klubu Manchester United napovedujejo izgradnjo novega štadiona, a pred začetkom imajo še veliko odprtih vprašanj.
28. 3. 2026 | 19:50
19:40
Bulvar  |  Domači trači
ZNAŠLA SE JE V TEŽAVAH

Nuša Rojs je morala poklicati policijo: pri njej so bili kar dve uri

Zaplet na parkirišču se je zavlekel, pristojni organi pa niso mogli ukrepati.
28. 3. 2026 | 19:40
19:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Navdih za veliko noč: profesorica filozofije, ki nas je očarala s svojimi poticami

Filozofinja Nataša Kne je s podbreško in lešnikovo potico razkrila zgodbo tradicije, narave in življenja v Podbrezjah.
Karina Cunder Reščič28. 3. 2026 | 19:30
19:16
Bulvar  |  Tuji trači
SE ZGODI

Ojoj! Misici med nastopom izpadli zobje, ne boste verjeli, kako se je odzvala (VIDEO)

Namesto da bi postala tarča posmeha, je za mnoge zdaj simbol samozavesti in sposobnosti.
28. 3. 2026 | 19:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki