Številka, da se ti zvrti! Se bo Šeško preselil na štadion za 2,5 milijarde evrov?

Nogometni velikan Manchester United, za katerega odlično igra slovenski napadalec Benjamin Šeško, ostaja zvest ambicioznemu načrtu gradnje novega štadiona, ki bi lahko gostil finale ženskega svetovnega prvenstva leta 2035. Projekt, ki ga je pred dobrim letom predstavil solastnik kluba Sir Jim Ratcliffe, predstavlja štadion z več kot 100.000 sedeži v neposredni bližini Old Trafforda.

Klub sicer še ni prejel vseh ustreznih dovoljenj za začetek del, a napovedujejo, da naj bi ta trajala največ pet let. »Rekli smo, da bo gradnja trajala med štiri in pet let, vendar potrebujemo še eno do dve leti za pripravo – za zemljišča, financiranje in gradbeno dovoljenje,« je pojasnila direktorica projekta Collette Roche.

Klub si želi, da bi štadion postal osrednji del širše prenove območja Old Trafforda, a projekt za zdaj poteka še nekoliko pod radarjem. Ocenjeni stroški, navaja BBC, naj bi presegali dva milijona funtov (2,3 milijona evrov), končna cena pa ni znana. Tako odprto ostaja tudi vprašanje financiranja – navijači se sprašujejo, ali namigovanja vključujejo zasebna sredstva lastnikov, dodatno zadolževanje ali vstop kakšnih zunanjih investitorjev.

Navkljub vsem negotovostim pa v klubu poudarjajo, da zanimanje za projekt ostaja visoko, cilj pa je nespremenjen: »Želimo zgraditi štadion, ki bo vreden naše preteklosti in hkrati primeren za prihodnost,« je povedala Collette Roche.