Strašna tragedija! Umrl je mladi nogometaš Aljaž iz Prekmurja

Iz Prekmurja prihaja novica, ki je pretresla športno javnost. Umrl je mlad nogometaš, član NK Polana, Aljaž (18). Vest o njegovi smrti je na družbenih omrežjih objavil klub.

»Težko verjamemo, da te ni več. Bil si več kot soigralec. Bil si prijatelj, nasmeh, dobra duša ekipe. Na igrišču si vedno dal srce, izven njega pa toplino, ki je povezovala vse nas. Hvala za vse trenutke, ki smo jih delili s tabo. Počivaj v miru, prijatelj, naj ti bo lahka polanska zemlja,« so zapisali pri NK Polana.

Končala se je najtežja mogoča tekma. Zmaga, ki to ni. Prijatelj naš, za tebe! Počivaj v miru.

