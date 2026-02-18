Strta Lindsey Vonn: »Ne morem se sprijazniti s tem, da ga ni več. Skupaj sva preživela toliko ...«

Legendarna smučarka Lindsey Vonn se sooča z enim najtežjih obdobij v svoji karieri. Ameriška dobitnica olimpijskega zlata in številnih drugih odličij je doživela pravo tragedijo na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, ko je pri smuku hudo padla in si zlomila nogo.

FOTO: @lindseyvonn Via Instagram @lindseyvonn Via Reuters

Že poškodovana in z, milo rečeno, zelo vprašljivim zdravstvenim stanjem je morala končati svoj lov na novo kolajno in ga zamenjati s štirimi operacijami noge, po katerih se je lahko šele vrnila domov v ZDA.

Enainštiridesetletna Američanka v teh dneh res ni imela sreče, kar se je odrazilo tudi v njenem zasebnem življenju. Istega dne, ko je padla v smuku, je izvedela, da je na drugi strani sveta poginil njen ljubljenček – pes Leo.

Od Lea se je poslovila na družbenih omrežjih, kjer je delila nekaj fotografij s svojim ljubljenčkom ter ganljivo sporočilo:

»Leo je odšel in se na nebu pridružil Lucy in Bearu. Za menoj je nekaj izjemno težkih dni. Verjetno najtežjih v mojem življenju. Še se nisem sprijaznila s tem, da ga ni več. Na dan, ko sem doživela nesrečo, je »padel« tudi Leo. Pred kratkim so mu diagnosticirali pljučnega raka (pred poldrugim letom je premagal limfom), zdaj pa mu je začelo odpovedovati tudi srce. Trpel je in njegovo telo preprosto ni več zmoglo slediti njegovemu močnemu duhu. Ko sem dan po nesreči ležala v bolniški postelji, smo se poslovili od mojega velikega fanta. V tako kratkem času sem izgubila toliko stvari, ki so mi pomenile vse. Ne morem verjeti. Bil je ob meni od moje druge poškodbe križne vezi, ko sem ga najbolj potrebovala. Držal me je na kavču, ko sem gledala olimpijske igre v Sočiju. Dvignil me je, ko sem bila na dnu. Ležal je ob meni, se stiskal k meni in mi vedno dajal občutek varnosti in ljubljenosti. V 13 letih sva skupaj preživela toliko stvari. Potrebovala bom čas, da vse to čustveno predelam, a vem, da bo vedno z menoj. Vem, da je zgoraj z Lucy, Bearom, mojo mamo, starimi starši in mnogimi drugimi, ki sem jih izgubila v zadnjih letih. Tolaži me misel, da ga nič več ne boli. Nikoli več ne bo drugega Lea. Vedno bo moja prva ljubezen. Danes grem na novo operacijo. Ko bom zaprla oči, bom mislila nanj. Vedno te bom imela rada, moj veliki fant,« je zapisala.