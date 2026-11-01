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Superzvezdnik Mbappe jo je zakuhal, ostal je tudi brez večine kitajskih pokroviteljev

Kitajska državna televizija CCTV je s sporeda umaknila vse tekme španskega prvenstva, spletna platforma za prenose v živo Migu pa je danes blokirala le tekmo Real Madrida.
Kylian Mbappe FOTO: Jose Jordan Afp
Kylian Mbappe FOTO: Jose Jordan Afp
STA
 1. 11. 2026 | 22:20
2:11
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Nogometaši Real Madrida so dobili tekmo 11. kroga španskega prvenstva pri Racing Santanderju s 3:0, srečanja pa ni bilo mogoče spremljati na Kitajskem, saj je tamkajšnja vlada uresničila grožnjo in dvoboj umaknila iz programske sheme. Razlog za kitajski bojkot je izjava oziroma videoposnetek francoskega zvezdnika pri Real Madridu Kyliana Mbappeja o kitajskem političnem voditelju Mao Zedongu, ki ga je Mbappe označil za kitajskega diktatorja.

Kitajska državna televizija CCTV je s sporeda umaknila vse tekme španskega prvenstva, spletna platforma za prenose v živo Migu, ki je podružnica telekomunikacijskega velikana China Mobile, pa je danes blokirala le tekmo Real Madrida. Kitajska je sicer zelo pomemben poslovni partner La Lige in Real Madrida, oba sta se za incident že opravičila, Mbappe pa je ostal brez večine kitajskih pokroviteljev. Proizvajalec pijač Dongpeng, največji kitajski ponudnik mlečnih izdelkov Mengniu in proizvajalec sira Milkground so »zaradi žalitve kitajskega naroda« nemudoma prekinili sodelovanje s francoskim napadalcem.

Tudi v Santanderju v središču polemike

Prav Kylian Mbappe je bil tudi v Santanderju v središču polemike. V 10. minuti tekme se je ob prodoru v kazenskem prostoru zaradi minimalnega dotika tekmeca z roko vrgel na tla, glavni sodnik Jose Munuera pa je pokazal na belo točko. Nogometni strokovnjaki v Španiji, vključno s poročevalci Asa in Marce, medijema, ki sta naklonjena Real Madridu, so bili enotni, da prekrška sploh ni bilo, kaj šele za enajstmetrovko, ki jo je nato Mbappe tudi sam izvedel in popeljal Real Madrid v vodstvo z 1:0. Izbranci Joseja Mourinha so v nadaljevanju prvega polčasa zadeli še dvakrat in na koncu vpisali deveto zmago, ki jih uvršča na tretje mesto. Točko več ima Atletico Madrid, še dve več pa Barcelona.

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