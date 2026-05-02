Svet formule 1 zavit v črno: Njegovo življenje je močno zaznamovala nesreča

V starosti 59 let je umrl nekdanji dirkač formule ena in paralimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegovo življenje je močno zaznamovala nesreča na avtomobilski dirki leta 2001 na dirkališču Lausitzring v Nemčiji, po kateri je ostal brez obeh nog. Po nesrečnem dogodku se je posvetil parakolesarstvu in v njem osvojil štiri zlate in dve srebrni medalji na paraolimpijskih igrah. Nastopil je na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012 in štiri leta kasneje v Riu de Janeiru.

V formuli ena je vozil za ekipi Lotusa in Williamsa, pri čemer je bil nekaj časa tudi moštveni kolega Ralfa Schumacherja. Nova nesreča ga je doletela leta 2020, ko je na dobrodelni dirki trčil s tovornjakom, pri čemer je utrpel hude poškodbe glave in obraza ter bil nekaj časa v življenjski nevarnosti.

Njegova družina ni navedla, kaj je bil dejanski vzrok smrti, temveč je javnosti sporočila le, da je umrl nenadoma. »Alex je zaspal mirno, obkrožen s svojimi najbližjimi,« je zapisala v izjavi za javnost. Zanardiju se je poklonila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je dejala, da je bil izjemen mož, saj je znal vsako preizkušnjo v življenju obrniti v lekcijo o pogumu, moči in dostojanstvu.

»S svojimi športnimi dosežki, zgledom in humanostjo, nam je dal mnogo več kot zgolj zmago; dal nam upanje, ponos in moč, da se nikoli ne predamo,« je izjavila Meloni.