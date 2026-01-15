V 51. letu starosti je umrl Ante Grgurević, nekdanji hrvaški košarkar in trener, ki je v karieri eno sezono preživel tudi v dresu slovenskega kluba iz Novega mesta Krke. Grgurević, znan po svoji borbenosti, je preminil v noči s srede na četrtek, so potrdili na spletni strani hrvaškega kluba iz Splita, za katerega je igral in bil tudi trener.

Grgurević se je rodil 13. avgusta 1975 v Splitu, člansko kariero pa je začel v Dalvinu. Za splitske rumene je igral petkrat v karieri, poseben pečat pa je pustil v dveh mandatih na prelomu stoletja. Po končani igralski karieri je bil leta 2019 trener članske ekipe, pred tem pa je od leta 2012 delal kot pomočnik. Po zamenjavi pa je v klubu delal v mladinskem pogonu.

Čeprav z 200 centimetri ni bil posebej visok za položaj centra, je Grgurević na igrišču kazal izjemno borbenost, zaradi česar je prevladoval pri skokih, so zapisali pri klubu.

Za Krko je igral v sezoni 2003/04.