Svet športa zavit v črnino, poslovila se je nogometna legenda

Umrl je Dieter Herzog, nogometni svetovni prvak leta 1974 z Zahodno Nemčijo, je poročala nemška tiskovna agencija. Nekdanji krilni nogometaš Fortune Düsseldorf in Bayerja Leverkusna je sicer zbral le pet reprezentančnih nastopov, od tega dva na svetovnem prvenstvu.

Za obe nemški ekipi pa je odigral več kot 350 tekem v bundesligi. Fortuna se je njegovemu spominu poklonila v izjavi: »Klub je izgubil izjemnega nogometaša in osebo, ki je pustila pečat v naši zgodovini skozi dolga leta.« »Klub se klanja enemu od velikih igralcev v zgodovini kluba in bo počastil spomin na Dieterja Herzoga,« pa so sporočili iz Leverkusna.