Ta šahist je specialist za preobrate

Komaj 21-letni Rameshbabu Praggnanandhaa je postal drugi najmlajši zmagovalec elitne serije Grand Chess Tour (GCT) in prvi indijski predstavnik s tem podvigom. Do njega je prišel po preobratu v finalnem obračunu turnirja četverice v Saint Louisu, v katerem je s tesnim izidom 15:13 ugnal domačina in branilca naslova Fabiana Caruano. Slednji je povedel v prvi partiji dvoboja in standardni del končal z lepo prednostjo, potem ko Praggnanandhaa ni realiziral odločilne prednosti v končnici druge partije. Na začetku zadnjega tekmovalnega dne pa je z zaporednima zmagama v pospešenem tempu zaostanek spremenil v vodstvo, ki ga je zadržal tudi po štirih hitropoteznih partijah.

Po junijskem zmagoslavju v Oslu je to za Indijca druga prestižna lovorika letos, tudi do omenjene pa je prišel po neverjetnem preobratu, potem ko se je s štirimi zaporednimi zmagami v zaključku z zadnjega mesta zavihtel na vrh. Mesec praktično neprekinjenega igranja v ameriški prestolnici šaha se je zanj tako končalo skoraj brezhibno, saj se mu je ob zmagah na zaključnem turnirju serije GCT in turnirju v hitrih disciplinah le za las izmuznila tudi zmaga na pokalu Sinquefield, na katerem je delil prvo mesto in nato nesrečno izgubil podaljške. V njih je bil od njega boljši domačin Wesley So.

Medtem ko nas do največjega tekmovanja pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE), šahovske olimpijade, ki jo letos gosti uzbekistanski Samarkand, loči še manj kot štirinajst dni, bodo oči svetovne šahovske javnosti do takrat uprte v še eno spektakularno ekipno tekmovanje. V soboto se namreč v indijskem Bengaluru začenja četrta izvedba Globalne šahovske lige, ki bo ponovno zbrala številne največje zvezdnike in zvezdnice svetovnega šaha.

Med njimi bosta največ pozornosti bržčas deležna številka ena ratinške lestvice Magnus Carlsen in letošnji izzivalec svetovnega prvaka Javohir Sindarov. Za naslov se bo ponovno potegovalo šest ekip, ki jih sestavljajo po trije igralci, dve igralki in en mladinec.

Turnir bo letos dodatno zanimiv tudi za slovenske ljubitelje kraljevske igre, saj bo na njem debitiral naš najboljši igralec Vladimir Fedosejev. Vladimir je na nedavno končanem turnirju v poljski Polanici Zdroj zasedel drugo mesto in bo ponovno ključni člen naše olimpijske reprezentance, ki je pred dvema letoma z njim na čelu poskrbela za najvišjo uvrstitev v zgodovini tega tekmovanja.