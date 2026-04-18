Ta športni zvezdnik sodi med 0,5 odstotka najpametnejših ljudi na svetu

Frank Lampard ni zadrževal solz, ko si je Coventry City po četrt stoletja z neodločenim izidom proti Blackburnu zagotovil vrnitev v najmočnejše nogometno prvenstvo na svetu, premier league. V Angliji je napredovanje v PL vredno veliko več kot športni uspeh, saj klubu prinaša med 150 do 200 milijonov evrov iz naslova televizijskih pravic in drugih pretežno komercialnih virov.

Za 47-letnega Franka Lamparda, ki je moštva prevzel v zahtevnih okoliščinah, dosežek pomeni enega vrhuncev trenerske kariere, ki je imela pred prihodom v Coventry več padcev, kot vzponov. Trenersko pot si je utiral pri Derbyju, Chelseaju in Evertonu.

»To je neverjetno. Če pomislim, skozi kaj vse so šli navijači, skozi vsa razočaranja ... Priti v prvo ligo s klubom, ki nima velikega finančnega zaledja, je izjemen uspeh. Fantje so bili skozi celotno sezono vzorni sodelavci in zaslužijo si vsak trenutek slavja,« je v prvem odzivu za Sky Sports povedal 47-letni strateg, ki je v igralski karieri s Chelseajem osvajal ligo prvakov, a tokratni uspeh uvršča povsem ob bok največjim igralskim lovorikam.

Legenda Chelseaja, ki ga je vzgojil West Ham

V Angliji ima Frank Lampard v nogometnih krogih poseben status. Bil je uspešen na igrišču in pravi džentlemen zunaj njega. Vzgojen je bil pri West Hamu, za katerega je igral njegov oče Frank st., njegov stric je sloviti trener Harry Redknapp, bratranec pa nekdanji Liverpoolov as Jamie Redknapp. Slavo je dosegel pri Chelseaju, s katerim je osvojil vse mogoče lovorike na klubski ravni, in v angleški reprezentanci.

Frank Lampard (levo) se je odličnop ujel s Josejem Mourinhom in še neo Chelseajevo legendo Johnom Terryjem. FOTO: Ian Hodgson/Reuters Pictures

Toda Lampard ni izstopal le v vrhunskem športu, temveč je znan po tem, da se je uvrstil med 0,5 odstotka najpametnejših ljudi na svetu, kar je raven, ki jo v splošni populaciji že označujejo za genijalnost po izjemnem inteligenčnem kvocientu. Meritve, ki jih je pred leti opravil klubski zdravnik pri Chelseaju dr. Brian English, so pokazale, da Lampardov IQ presega 150.

Toda Lampard je ostal skromen in je svoje visoke inteligence ohranil značilen britanski cinizem.

»Test sem opravil mimogrede. Zdi se, da je podatek bolj zanimiv drugim, kot meni,« je pred časom pojasnil v enem od pogovorov. In v poglavje o svoji genialnosti šaljivo povlekel tudi svojo drugo soprogo Christine.

»Ponosno lahko povem, da sem s 150 točkami premagal svojo soprogo, kar je bil pravzaprav najboljši del vsega skupaj. Bila je tik pod mano, nekje v istem območju, čeprav se mi zdi, da je doma ona tista pametnejša – vsaj takšen občutek dobim med najinimi štirimi stenami.«

Njegova akademska nagnjenja so bila opazna že v mladosti. Medtem ko se je prebijal v svet profesionalnega nogometa, je v šoli zbral kar 12 spričeval GCSE (splošno spričevalo o srednješolski izobrazbi z najvišjimi ocenami A do A*, kar ustreza najvišjim ocenam od 7 do 9.), vključno z odličnim znanjem latinščine. Ta analitični pristop je Lampard prenesel tudi v svojo trenersko kariero pri Coventryju, kjer velja za stratega, ki temelji na podatkih, mirnem premisleku in globokem razumevanju igre.

Super Frank je preobrazil moštvo

V nogometnih krogih ga pogosto primerjajo z nekdanjim zvezdnikom Barcelone Gerardom Piquéjem; oba veljata za dokaz, da vrhunski šport in visoka izobrazba nista izključujoča. Prav ta intelektualna širina pa je Lampardu omogočila, da se je v kriznih trenutkih odzval suvereno.

Z uspešno britansko televizijsko voditeljico Christine Bleakley je Frank Lampard poročena od leta 2015. FOTO: Peter Nicholls/Reuters Pictures

Lampard je priznal, da neposredno napredovanje pred začetkom sezone ni bilo na vrhu seznama načrtov: »Želeli smo si izboljšati lansko uvrstitev in si morda zagotoviti prednost domačega igrišča v dodatnih kvalifikacijah. To, da smo se neposredno uvrstili v PL, kaže na izjemno odpornost ekipe po lanskem bolečem porazu v končnici,« je povedal. Pri tem je izpostavil vlogo igralcev, kot sta Jake Bidwell in Jamie Allen, ki sta bila kljub manjši minutaži ključna stebra slačilnice.

Coventry, ki je bil po izpadu leta 2001 dolga leta ujet v nižjih ligah in se soočal celo z izgubo lastnega stadiona, se bo v sezoni 2026/27 vrnil na največji oder. Čeprav ga čaka še boj za naslov prvaka v championshipu, je glavni cilj dosegel.