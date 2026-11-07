Tadej Pogačar je vedno iskal poti do zmage: »Upam, da s to poškodbo ni pridobil strahu na kolesu«

Čeprav je sezona končana in so vse velike zmage v letu 2026 oddane, bodo ljubitelji kolesarstva na najvišji ravni tudi ta konec tedna prišli na svoj račun. Na Eurosportu bodo danes premierno predvajali film Tadej Pogačar: Anatomija največjega vseh časov (Anatomy of a G.O.A.T.). Dokumentarec, v katerem boste izvedeli, zakaj je šampion s Klanca pri Komendi popoln stroj za vrtenje pedalov, smo si na predpremieri na Ljubljanskem gradu ogledali tudi v družbi njegovih staršev Marjete in Mirka Pogačarja.

5 ZMAG na Tour de France že ima Tadej Pogačar.

Pogačarjeva pa nista bila le gosta premiere prvega filma, povsem posvečenega njunemu 28-letnemu sinu, temveč sta v njem tudi nastopala. Bila sta med izbranimi govorci, ki so poskušali večplastno razčleniti fenomen Tadeja Pogačarja, kolesarja, kakršnega svet še ni videl. V mozaik, ki mu je omogočil, da je v osmih letih med profesionalci slavil že 130 zmag, med katerimi je tudi pet Tourov, en Giro, 13 spomenikov in dva naslova svetovnega prvaka, sodi marsikaj. Od njegove genetske zasnove, mitohondrijev, moči, zmožnosti regeneracije do mentalne trdnosti in znanstvenega pristopa, s katerim se je njegova ekipa lotila prevlade v kolesarskem svetu.

»Bila sva kar malo presenečena. Nisva vedela, kaj pričakovati. Naslov je lep, anatomija, je boljši kot le dokumentarni film,« je prve vtise za zbrano sedmo silo strnil Mirko. »Ni dokumentarni film, je res anatomija. Pogledamo v Tadejev metabolizem, v njegove možgane in še marsikaj drugega. Veliko stvari je bilo tudi za naju novih,« ga je dopolnila Marjeta.

Pogrešala sta Urško

Čeprav film nekaj novih številk, povezanih s Pogačarjevo »vesoljsko« zmogljivostjo, razkrije tudi tistim, ki dnevno spremljamo vse, kar se dogaja okoli najboljšega kolesarja na svetu, pa se zdi, da je bilo 45 minut premalo, da bi lahko podrobno obdelali vse ključne dejavnike v njegovi karieri.

Anatomija največjega vseh časov prihaja na Eurosport. FOTO: Matic Lipar

Dirka je še vedno igra

Pogrešali smo Pogačarjeva učna kolesarska leta pri ljubljanskem Rogu pod vodstvomin, še preden je prestopil k ekipi UAE. V njej je bil njegov prvi trener, ki ga je po sezoni 2023 in drugem porazu na dirki po Franciji protizamenjal. »O prvem trenerju San Millanu sva že veliko brala, ker je bilo že veliko intervjujev z njim v naših medijih. Poznava stvari, ki jih je opazoval in razvijal, precej manj pa je bilo povedanega o Tadejevem sedanjem trenerju. Morda sem to malo pogrešal, kaj so bile ključne razlike med prvim in drugim trenerjem,« je ocenil Mirko Pogačar, medtem ko je Marjeta pogrešala Tadejevo življenjsko sopotnico. »Urškina vloga je velika. Je kolesarka, ukvarja z istimi stvarmi kot Tadej. Res sta si v veliko oporo drug drugemu in si med seboj pomagata, iščeta načine priprave, iščeta hrano, ki je dobra za kolesarja. Nimata težav s tem, da bi se morala nekomu prilagajati, ampak imata veliko skupnega. Zdi se mi, da je to tudi zelo pomemben dejavnik pri njegovih uspehih,« je povedala Tadejeva mama.

Skupaj s soprogom sta kot enega od ključnih dejavnikov za uspešnost največjega vseh časov izpostavila njegovo umirjenost. »Poseben je zaradi mirnosti. Vedno je miren, nikoli ni paničen. On je skuliran. Skuliran pride na dirko, osredotoči se na dirko, ki je zanj res kakor neka igra,« je dejal Mirko.

Marjeta je v filmu izpostavila tudi Tadejevo tekmovalnost že v otroških letih, ko so v družinskem krogu igrali družabne igre. Vendar je ob tem tudi znal sprejeti poraze. »Ni mu bilo všeč, če je bil poražen, vendar ni reagiral slabo. Odzval se je zelo odraslo. Videli smo, da mu ni všeč, da je izgubil, a smo tudi vedeli, da se bo potrudil, da bo naslednjič mogoče zmagal,« je o pozitivni tekmovalnosti povedal Mirko.

Po kom ima presnovo? Po kom je Tadej podedoval svoje izjemne telesne zmogljivosti in predvsem mitohondrije, ki mu omogočajo izjemno presnovo. »Če hodimo v hrib, je Mirko hitrejši od drugih, jaz sem pa zadnja,« je dejala Marjeta. »Vendar se mitohondriji dedujejo po mami, tako da jih je dobil po moji ženi,« je nadaljeval Mirko. »Iñigo San Millan nam je razložil, da se mitohondriji dedujejo po mami. Vendar se jaz hecam, ali pa je mogoče tudi res, da mi je Tadej pobral vse te mitohondrije in ima zato izjemno regeneracijo. Jaz je pa pač nimam,« je piko na i pritisnila Marjeta.

»Tako je. Iskal je načine, kako bi nas lahko premagal. Če odmislimo najino najmlajšo hčerko Vito, ki se je rodila kasneje, smo bili dolgo časa petčlanska družina, v kateri je bil Tadej najmlajši. Ves čas je moral iskati strategije, kako bo premagal starejša brata in sestro. Zdi se mi, da mu zdaj to zelo prav pride tudi na kolesu,« je dodala Marjeta. To, da se ogromno nauči iz vsakega poraza, ne glede na to, kako redki so, je Pogačar pokazal že večkrat. Zanj sta bili gotovo najbolj poučni drugi mesti na Touru 2022 in 2023. Od sezone 2024 je malodane nepremagljiv.

»Toura, na katerih ni zmagal, sta Tadeja kar prizemljila. Prvega mogoče ni dobil po svoji neumnosti, ker ni imel dosti hrane in ker je odgovarjal na vse napade, tudi če mu ne bi bilo treba. Pred drugim si je poškodoval roko in zapestje in ni bil tako dobro pripravljen. Iz tega se je ogromno naučil, kar se je na Touru pokazalo v naslednjih letih,« je Mirko razčlenil sinovo pot do zgodovinskih petih zmag na dirki po Franciji.

Po padcu nič več na glavo

Letos jim je želel dodati še prvo na dirki po Španiji, ki pa se je zanj končala s padcem v 8. etapi. Zaradi zlomljenih ključnice in vretenca ter pretresa možganov je moral prvič v karieri predčasno končati tritedensko dirko. Kasneje se je izkazalo, da si je zlomil kar tri vretenca. »Mislim, da se po zadnjih izvidih Tadej zaveda, kako blizu je bil temu, da neha kolesariti. Padec bi bil malo hujši in bi bil lahko hrom. Mislim, da bo zato tudi zelo pazil, kako bo treniral, kako bo šel na glavo. Mislim tudi, da mu bo zdaj še bolj znal uživati v dobrih trenutkih in mu bo vsaka nova dobra uvrstitev še bolj pomembna kot doslej,« je o posledicah padca spregovoril Mirko.

»Upam, da s to poškodbo ni pridobil strahu na kolesu, ker je to lahko velik hendikep. Tadej ve, da bo okrevanje dolgo skorajda celo leto, trajalo bo, da se bodo kosti trdno zarasle. Upam, da ne bo hitel naprej, da si bo vzel čas in počakal dlje časa z dirkami, če bo treba,« pa si je zaželela Marjeta.

Marjeta in Mirko Pogačar sta zadovoljna s filmom o svojem sinu. FOTO: Matic Lipar