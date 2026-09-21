Tadej Pogačar praznuje rojstni dan, največje darilo pa bo vrnitev na kolo

Slovenski kolesarski as okreva po poškodbi, medtem ko se svetovno prvenstvo odvija brez njega. A pred njim so novi cilji, nove priložnosti in predvsem želja, da se čim prej vrne tja, kjer je najraje - na kolo.

Rojstni dan v znamenju okrevanja in novih upov

Tadej Pogačar se je rodil 21. septembra 1998, zato danes praznuje 28. rojstni dan. Namesto boja za nove zmage je trenutno njegova glavna naloga okrevanje po hudem padcu na dirki po Španiji. Poškodbe so mu prekrižale načrte za zaključek sezone. Zaradi zloma ključnice, poškodbe vratnega vretenca in pretresa možganov je moral izpustiti tudi svetovno prvenstvo, ki prav te dni poteka v kanadskem Montrealu.

Za slovenskega kolesarskega navijača je pogled na prvenstvo brez Pogačarja zagotovo drugačen. Še posebej, ker se po svetovnem prvenstvu obeta izjemen kolesarski praznik doma. Od 2. do 7. oktobra bo namreč Slovenija gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, z dirkami v Ljubljani in okolici. Pogačarjeva prisotnost na domačem prvenstvu pa zaradi okrevanja ni samoumevna.

A rojstni dan je tudi priložnost za pogled naprej. Pogačar je v karieri že večkrat dokazal, da zna premikati meje mogočega. Zdaj pa mu ni treba dokazovati ničesar. Najpomembnejše je, da si vzame čas, se dobro pozdravi in se na kolo vrne takrat, ko bo njegovo telo pripravljeno.

Vse najboljše, Tadej! Naj ti leto prinese predvsem zdravje, moč in veliko veselja. Slovenski navijači bomo potrpežljivo počakali na trenutek, ko boš spet z nasmehom in značilno odločnostjo pritisnil na pedala.