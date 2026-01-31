Tadej Pogačar vizualno precej spremenjen. Razkril tudi, kakšno glasbo posluša (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se je na družbenem omrežju Instagram danes pokazal z novo pričesko. Po novem ima takšno, kakršno je imel pred leti slavni raper Eminem. To, da ima enako pričesko, ni naključje. Pogačar je namreč v objavi razkril, da je pred časom poslušal tega ameriškega glasbenika. Na napravi za poslušanje glasbe je imel ogromno njegove glasbe in prav Eminem je kriv, da je vzljubil to zvrst glasbe. S svojo vizualno spremembo se je Pogačar očitno želel pokloniti temu njegovemu nekdanjemu idolu.

»Slim Shady – on me je spoznal s hip hopom. Ko sem bil star 12 let, sem imel na svojem predvajalniku naloženih okoli 200 pesmi. Vse od Eminema. Takrat sem odkril ljubezen do rapa in hip hopa. Zdaj so na mojem seznamu predvajanja, ki ga nenehno vrtim, večinoma slovenski raperji,» je zapisal 4-kratni zmagovalec Dirke po Franciji. V objavo na Instagramu je dodal več slik. Sodeč po njih, v teh dneh veliko trenira in je dobro hrano.

Eminem nato spremenil barvo las

Eminema smo sicer v zadnjih letih lahko videvali s temnejšo barvo las, seveda pa pogosto tudi s pokrivali, ki jih je že od nekdaj rad nosil. Se je pa marsikomu še posebej vtisnila v spomin prav ta njegova svetla kratka pričeska, ki jo je imel v devetdesetih letih prejšnjega in v začetku tega stoletja. To ikonično »pobeljeno« pričesko je zdaj obudil Pogačar, ki s tem dokazuje, da se ne boji eksperimentirati s svojim videzom izven tekmovalnih stez.