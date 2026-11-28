Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še četrtič v karieri in tretjič zaporedoma prejel nagrado zlato kolo, ki jo od leta 1992 prejme najboljši v sezoni. Osemindvajsetletnik je na podelitvi v Monaku, kjer tudi živi, slavil tudi v kategoriji za najboljšega na enodnevnih klasikah.

Pogačar je moral letošnjo sezono po hudem padcu na španski Vuelti predčasno končati, kljub temu pa je do takrat nanizal vrsto izjemnih dosežkov oziroma kar 22 zmag. Med njimi izstopajo peto slavje na dirki po Franciji ter zmage na spomenikih Milano - Sanremo, po Flandriji in v Liegeu. Drugi je bil na eni najtežjih preizkušenj v koledarju na dirki Pariz - Roubaixu, dobil pa je še Strade Bianche in obe švicarski etapni dirki. Tudi na Vuelti je bil na dobri poti do skupne zmage, a ga je zaustavil padec v osmi etapi. Slovenski as se je tako s četrtim priznanjem izenačil s Špancem Albertom Contadorjem z največ prijetimi zlatimi kolesi. Pokal Eddya Merckxa za najboljšega kolesarja na enodnevnih klasikah je osvojil tretjič zaporedoma.

Peter Sagan in Tadej Pogačar FOTO: Manon Cruz Reuters

Med nominiranci tudi Omerzel

Prvič so podelili tudi nagrado za novinca leta, kjer je bil med nominiranci tudi Slovenec Jakob Omrzel. Nagrado je prejel Francoz Paul Seixas. Najboljša kolesarka leta je postala zmagovalka dirke po Franciji Demi Vollering; Nizozemka je odnesla tudi nagrado za najboljšo na klasikah. Najboljša sprinterja sta postala Belgijec Tim Merlier in Nizozemka Lorena Wiebes. Parakolesar leta je postal dvakratni svetovni prvak Florian Jouanny.