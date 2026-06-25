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Tako mlad je umrl: tri ljudi so rešili, nogometaša jim ni uspelo

Guingamp in Saint-Etienne sta se poklonila pokojnemu Kenzu Kiesu v objavah na spletnih omrežjih.
Simbolična slika FOTO: Natnan Srisuwan Getty Images
Simbolična slika FOTO: Natnan Srisuwan Getty Images
STA, M. J.
 25. 6. 2026 | 18:58
 25. 6. 2026 | 19:10
1:01
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Kenzo Kies, 21-letni francoski nogometaš drugoligaša Guingampa, je umrl, potem ko je utonil v reki Roni. Guingamp in njegov prejšnji klub Saint-Etienne sta se mu poklonila v objavah na spletnih omrežjih v sredo pozno zvečer, poroča nemška agencija dpa.

Mediji trdijo, da se je Kies v ponedeljek sredi vročinskega vala s prijatelji kopal na mestu, ki je veljalo za nevarno in kjer je bilo plavanje prepovedano. Povedali so, da so gasilci rešili tri ljudi, medtem ko je bil Kies v kritičnem stanju in je kasneje umrl. V Franciji je v zadnjem času prišlo do številnih smrtnih nesreč pri plavanju, saj so se temperature na mnogih območjih povzpele precej nad 40 stopinj Celzija, ljudje pa iščejo osvežitev tudi na mestih, kjer ne bi smeli.

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