Takole je rokometni selektor izgubil živce: »Alo zbudi se ti, p****!« (VIDEO)

Na tekmi proti Švici, na kateri so slovenski rokometaši zaostajali že za devet golov, je selektor Uroš Zorman
med minuto odmora povsem izgubil živce in igralcem namenil sočen besednjak. Šele ko je na začetku drugega polčasa prejel rdeči karton, pa so se fantje sprostili in z neverjetnim preobratom prišli do zmage in napredovanja v glavni del evropskega prvenstva. Zorman je v besu omenjal tudi neke zamere, vendar ni jasno, kaj je s tem mislil. Njegov pomočnik Mirko Skoko
je tekmo vodil bolj umirjeno in ta pristop je bil učinkovit. Kako bo na današnji tekmi s Ferskimi otoki?