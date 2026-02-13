  • Delo d.o.o.
DENAR IN ŠPORT

Takšne zneske države izplačajo za olimpijsko zlato: razlike ogromne, nekatere dajo celo ...

Države zelo različno nagradijo športnike.
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
M. U.
 13. 2. 2026 | 10:15
3:32
Olimpijsko zlato je za športnike vrhunec kariere, poleg medalje pa številne države zmagovalce nagradijo tudi z občutnimi denarnimi zneski. Po podatkih, ki jih je objavil USA Today, so razlike v nagradah za medalje na zimskih olimpijskih igrah v Italiji ogromne. Nekatere države izplačujejo bajne zneske, druge pa ne izplačajo niti evra.

Največ izplačuje Singapur

Najbolj radodaren je Singapur, ki za zlato izplačuje okoli 660 tisoč evrov. Ta bonus je bil doslej izplačan samo enkrat, plavalcu Josephu Schoolingu, ki je osvojil zlato na olimpijskih igrah v Riu leta 2016. Singapur na zimskih olimpijskih igrah sicer še nikoli ni osvojil medalje. Podobne zneske ponuja tudi Hongkong, in sicer 645.000 evrov za zlato, 323.000 za srebro in 161.000 za bron. Med evropskimi državami izstopa gostiteljica iger – Italija. Zlata medalja prinaša 180.000 evrov, srebrna 90.000, bronasta pa 60.000 evrov, in to brez davkov. V Franciji bonus za zlato znaša 80.000 evrov, vendar je obdavčen.

Tolikšna je vrednost zlate medalje na Olimpijskih igrah. Nikoli ni bila večja (FOTO)

Nemčija je prvič po letu 2014 povečala bonuse. Zdaj za zlato namenja 30.000 evrov, za srebro 20.000, za bron pa 10.000 evrov. Novost je, da nagrade niso več obdavčene. Bonus se izplačuje v 12 obrokih, kar pomeni, da olimpijec prejema 2.500 evrov mesečno za vsako osvojeno zlato.

Poseben način izplačil v ZDA, drugje celo stanovanja in krave

V ZDA zlata medalja prinaša okoli 31.600 evrov, obstaja pa tudi dodatni bonus zgolj za nastop. Zahvaljujoč donaciji milijarderja Rossa Stevensa v višini 100 milijonov dolarjev vsak kvalificirani športnik prejme 200.000 dolarjev. Način izplačila pa je poseben. Del denarja športniki prejmejo šele 20 let po igrah ali ko dopolnijo 45 let.

Slovenija za osvojeno zlato olimpijsko medaljo (v posamičnih športih) izplača športniku 70.000 evrov bruto, trener pa prejme 67.000 evrov. Poleg denarne nagrade, ki jo zagotavljata ministrstvo za šport in Olimpijski komite Slovenije (OKS), dobitniki prejmejo tudi Bloudkovo priznanje. Srebrne medalje v posamičnih športih so vredne dobrih 58.000 evrov, bronaste pa 49.250 evrov. V skupinskih panogah bi ekipa za zlato dobila 390.000 evrov, za srebro 318.750 evrov, za bron pa 267.500 evrov.

Velika Britanija, Švedska in Norveška za medalje ne izplačujejo denarnih bonusov, temveč športnikom zagotavljajo dolgoročno finančno podporo med kariero. Kazahstan denimo za zlato ponuja 200.000 evrov in stanovanje, medtem ko Južna Koreja nameni okoli 38.000 evrov ter dodatno pokojnino. Nizozemska bo leta 2026 zadnjič izplačala 30.000 evrov za zlato, nato pa namerava bonuse ukiniti in denar preusmeriti v razvoj športa.

No, če športnik osvoji olimpijsko kolajno v Indoneziji pa za olimpijsko zlato dobi kravo ...

Preizkusil sem trend temnega tuširanja. Nenavadno početje, a spal sem bolje kot kdaj prej

Temno tuširanje je nov velnes trend, ki obljublja boljši spanec, manj tesnobe in večjo čuječnost.
Miroslav Cvjetičanin13. 2. 2026 | 11:00
10:52
Novice  |  Svet
NEURJE NILS

Temu delu Evrope letos vreme res ne prizanaša: ženska umrla pod zrušeno streho (VIDEO)

Voznik tovornjaka je umrl v četrtek v Franciji, ko je padlo drevo razbilo vetrobransko steklo na njegovem vozilu.
13. 2. 2026 | 10:52
10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
10:24
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Darko Đurić ostro in iskreno o Sloveniji: »Gonja proti uspešnim ljudem mi gre na kozlanje«

Nekdanji svetovni prvak poudarja hvaležnost Sloveniji, hkrati pa opozarja na pritisk nad posamezniki, ki izstopajo in opozarjajo na težave sistema.
Kaja Grozina13. 2. 2026 | 10:24
