Takšne zneske države izplačajo za olimpijsko zlato: razlike ogromne, nekatere dajo celo ...

Olimpijsko zlato je za športnike vrhunec kariere, poleg medalje pa številne države zmagovalce nagradijo tudi z občutnimi denarnimi zneski. Po podatkih, ki jih je objavil USA Today, so razlike v nagradah za medalje na zimskih olimpijskih igrah v Italiji ogromne. Nekatere države izplačujejo bajne zneske, druge pa ne izplačajo niti evra.

Največ izplačuje Singapur

Najbolj radodaren je Singapur, ki za zlato izplačuje okoli 660 tisoč evrov. Ta bonus je bil doslej izplačan samo enkrat, plavalcu Josephu Schoolingu, ki je osvojil zlato na olimpijskih igrah v Riu leta 2016. Singapur na zimskih olimpijskih igrah sicer še nikoli ni osvojil medalje. Podobne zneske ponuja tudi Hongkong, in sicer 645.000 evrov za zlato, 323.000 za srebro in 161.000 za bron. Med evropskimi državami izstopa gostiteljica iger – Italija. Zlata medalja prinaša 180.000 evrov, srebrna 90.000, bronasta pa 60.000 evrov, in to brez davkov. V Franciji bonus za zlato znaša 80.000 evrov, vendar je obdavčen.

Nemčija je prvič po letu 2014 povečala bonuse. Zdaj za zlato namenja 30.000 evrov, za srebro 20.000, za bron pa 10.000 evrov. Novost je, da nagrade niso več obdavčene. Bonus se izplačuje v 12 obrokih, kar pomeni, da olimpijec prejema 2.500 evrov mesečno za vsako osvojeno zlato.

Poseben način izplačil v ZDA, drugje celo stanovanja in krave

V ZDA zlata medalja prinaša okoli 31.600 evrov, obstaja pa tudi dodatni bonus zgolj za nastop. Zahvaljujoč donaciji milijarderja Rossa Stevensa v višini 100 milijonov dolarjev vsak kvalificirani športnik prejme 200.000 dolarjev. Način izplačila pa je poseben. Del denarja športniki prejmejo šele 20 let po igrah ali ko dopolnijo 45 let.

Slovenija za osvojeno zlato olimpijsko medaljo (v posamičnih športih) izplača športniku 70.000 evrov bruto, trener pa prejme 67.000 evrov. Poleg denarne nagrade, ki jo zagotavljata ministrstvo za šport in Olimpijski komite Slovenije (OKS), dobitniki prejmejo tudi Bloudkovo priznanje. Srebrne medalje v posamičnih športih so vredne dobrih 58.000 evrov, bronaste pa 49.250 evrov. V skupinskih panogah bi ekipa za zlato dobila 390.000 evrov, za srebro 318.750 evrov, za bron pa 267.500 evrov.

Velika Britanija, Švedska in Norveška za medalje ne izplačujejo denarnih bonusov, temveč športnikom zagotavljajo dolgoročno finančno podporo med kariero. Kazahstan denimo za zlato ponuja 200.000 evrov in stanovanje, medtem ko Južna Koreja nameni okoli 38.000 evrov ter dodatno pokojnino. Nizozemska bo leta 2026 zadnjič izplačala 30.000 evrov za zlato, nato pa namerava bonuse ukiniti in denar preusmeriti v razvoj športa.

No, če športnik osvoji olimpijsko kolajno v Indoneziji pa za olimpijsko zlato dobi kravo ...