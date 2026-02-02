Thompson razkuril župana, omenja celo državni udar, a razvpiti pevec bo odpel vse, kar si bodo rokometaši zaželeli

Hrvaška vlada je danes sklenila, da bo skupaj s hrvaško rokometno zvezo danes ob 18. uri na glavnem trgu v Zagrebu organizira sprejem za rokometaše, ki so na evropskem prvenstvu osvojili bronasto medaljo. Na sprejemu bo pel kontroverzni pevec Marko Perković Thompson.

Zagrebški župan je odločitev vlade označil za »državni udar na mesto Zagreb«. Dejal je, da vlada, čeprav bi morala, mesta ni zaprosila za izdajo dovoljenja za uporabo javnega prostora. S tem je zagrešila institucionalno nasilje in kršila člen ustave o lokalni avtonomiji, je ocenil župan. Poudaril je, da je edina sporna točka sprejema Thompson.

Vsi člani hrvaške rokometne reprezentance za Thompsona

Hrvaška rokometna zveza je sicer danes dopoldan sprva odpovedala načrtovani sprejem za rokometaše, ker se zagrebške mestne oblasti niso strinjale s tem, da bi na dogodku nastopil Thompson.

Vsi člani hrvaške rokometne reprezentance pa so izrazili željo, da na sprejemu nastopi prav Thompson, ki mu zagrebški mestni svet ne dovoljuje nastopov zaradi očitkov o poveličevanja ustaštva na njegovih koncertih.

Sledil preobrat

Hrvaška vlada je dopoldne na dopisni seji sprejela sklep, da skupaj z rokometno zvezo organizira sprejem na Trgu bana Josipa Jelačića, je potrdil minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Dodal je, da bodo na sprejemu tudi člani vlade. Minister je na vprašanje, ali bo na sprejemu pel Thompson, odgovoril, da bodo izpolnili vse želje rokometašev. Medtem je Thompsonov menedžer Zdravko Barišić že potrdil nastop in zagotovil, da bo pevec odpel vse, kar si bodo rokometaši zaželeli, poroča hrvaški portal Index.