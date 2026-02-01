Tina Maze se je po smrti Nataše Bokal oglasila z ganljivo objavo (FOTO)

Ljudje se danes in včeraj poslavljajo od nekdanje alpske smučarke Nataše Bokal, ki je po hudi bolezni umrla v 59. letu starosti. Bokalovo je osebno poznala tudi naša najboljša alpska smučarka Tina Maze, ki ji je na družbenem omrežju Instagram namenila čustveno objavo. Pokojni smučarki je sporočila, kako se je bodo spominjali.

Pekle so purana

Mazejeva je na omenjenem družbenem omrežju objavila arhivsko fotografijo, ki razkriva pristno in toplo vez med smučarskimi kolegicami izven belih strmin. Na fotografiji, ki deluje kot dragocen spomin na pretekle čase, so ona, Nataša Bokal in Alenka Dovžan, ki je bila pred leti tudi ena izmed naših najboljših alpskih smučark. Tina je ob tem zapisala čustveno sporočilo: »Tako se te bomo spominjali #NatašaBokal! Počivaj v miru! Mi3.« Kot je videti na sliki, so pekle purana, zdi pa se, da je bila predvsem Bokalova tista, ki je poskrbela za njegovo pripravo, saj na fotografiji s krpama v rokah ponosno drži pekač s sveže pečeno pojedino.

Druženje Alenke Dovžan, Nataše Bokal in Tine Maze. FOTO: Tina Maze/Instagram/zaslonska slika

Mazejeva in Bokalova sicer nista dolgo skupaj tekmovali. Mazejeva je namreč takrat, ko je Bokalova kariero počasi zaključevala, šele začenjala svoj zmagoviti pohod v svetovnem pokalu. Kljub generacijski razliki pa sta bili očitno povezani z močnim prijateljstvom.