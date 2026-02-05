Nekdanja slovenska smučarska šampionka Tina Maze je v Cortini d'Ampezzo v pogovoru za španski AS razkrila, da sama nima nobene želje, da bi se vrnila na tekmovanja, kot je to uspešno storila njena nekdanja tekmica Lindsey Vonn. Zdaj dela prve korake v svetu komunikacij kot del ekipe Warner Bros, ki bo prenašala prihajajoče igre Milano-Cortina.

Tina Maze je Andy Murray alpskega smučanja, so zapisali pri španskem dnevniku. »Če še niste slišali zanjo, je to zato, ker je imela nesrečo, da si je delila prostor in čas z Lindsey Vonn, v isti zagati, kot se je znašel Škot, ko je tekmoval proti veliki trojici tenisa - Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću.« To pa Maze ni ustavilo, da se ne bi upokojila kot ena najboljših smučark v zgodovini.

Nekoč sem bila najuspešnejša športnica v naši državi, zdaj pa ... «

Če ne bi bilo Vonn in njene naslednice Mikaele Shiffrin, s katero se je Maze prav tako morala spopasti v zadnjem delu kariere, bi lahko govorili o najboljšem dosežku katere koli ženske v tem športu v 21. stoletju: dve olimpijski zlati in dve srebrni medalji, štiri zlate in pet srebrnih medalj na svetovnih prvenstvih, ena od le sedmih žensk, ki so zmagale v vseh petih disciplinah svetovnega pokala, in ena od le treh, ki jim je to uspelo v isti sezoni.

»Nekoč sem bila najuspešnejša športnica v naši državi, zdaj pa so tu Janja Garnbret, Luka Dončić, Tadej Pogačar, Primož Roglič ... Slovenci smo zelo močni v vseh športih. Zelo sem vesela, da sem bila del te rasti, del zapuščine, zaradi katere so Slovenci zelo dobri v športu,« je dejala zdaj 42-letna Maze.

Kot je dodala, se ne počuti nič podcenjeno, ko v ženskem alpskem smučanju kot veliki osebnosti izpostavljajo Vonn in Shiffrin.

»Počaščena sem, da sem lahko tekmovala z njima, da sem bila za to mizo. Sta dve neverjetni športnici. Pri Američankah mi je všeč, da sta tako odprti do sveta ... To sem se poskušala naučiti skozi vso svojo kariero. Zelo enostavno komunicirajo, medtem ko smo mi Evropejci nekoliko bolj zaprti,« je o izzivih svoje kariere povedala Maze.

Razgovorila se je tudi o tem, da se je od smučanja želela posloviti že pred največjimi uspehi kariere. »Bila sem utrujena in želela sem si ustvariti družino, zato sem se s tega vidika borila. Spraševala sem se, kako bom sploh lahko ustvarila družino, medtem ko sem pod takim stresom. Potrebovala sem počitek. In to sem počela eno leto.«

Leta 2015 je spet zablestela

»To je bil moj najboljši trenutek. Takrat sem osvojila večino svojih medalj na SP, dve zlati in srebrno iz Vaila 2015 ... Bila sem tako vesela, da sem lahko kariero končala na takšen način. Še vedno se počutim močno, zdravo, mislim, da bi lahko tudi tekmovala. Ko pa sem se upokojila, sem bila zelo utrujena. Moraš se spočiti in izstopiti iz teh krogov, ker ti resnično izčrpajo energijo.«

Nima nobene želje po vrnitvi

Kot je dodala, sama nima nobene želje po vrnitvi v karavano. »V mojem primeru sploh nimam želje, da bi počela kaj takega, kot počne Vonn, ker je moja prioriteta moja družina. Čutim, da sem že dosegla svoje tekmovalne cilje, opravila sem svoje delo kot tekmovalka in s tem sem zelo zadovoljna.«

Za prihajajoče zimske igre je dejala, da Slovenci v alpskem smučanju nismo v dobri formi, in izpostavila smučarske skoke kot disciplino, v kateri lahko po njenem mnenju Slovenci dosežejo največje uspehe.