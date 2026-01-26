To je Domen Prevc objavil na družabnem omrežju po incidentu v Obersdorfu, SZS vlaga uradno pritožbo (FOTO)

Tišina govori glasneje kot tisoč besed, se glasi znani rek, s katerim običajno želimo sporočiti, da je tišina veliko boljša in bolj zgovorna, ko ljudje nečesa ne prepoznajo, ne priznajo ali nočejo razumeti. »Tišina je najglasnejši zvok, ko besede ne morejo ustrezno izraziti misli gluhim ušesom. Spregovori skozi bolečino, ko je preveč boleče govoriti. Ljudem da vedeti, da so te prizadeli, čeprav se morda tega niti ne zavedajo,« je besede slovitega indijskega guruja pred časom povzela ameriška novinarka Esther George. In zdi se, da je s svojo objavo na družabnem omrežju Domen Prevc storil točno to. Ko so po nedeljskem incidentu med ekipno tekmo svetovnega prvenstva v poletih, Domna, ki mu je po zaletišču ušla smučka, diskvalificirali, so mnogi nestrpno čakali, kako se bo naš športni as na odločitev odzval.

Peter Slatnar o privoščljivosti, ko so onemogočili najboljšega skakalca »Kontrolor iz Švice je imel svojo verzijo dogodka, drugačno od predskakalca. Trmasto je ponavljal, da je Domen z nogo tolkel ob tla (kar počnejo vsi, preden vpnejo smuči) in da je zato povzročil zdrs smuči. Pravilo namreč pravi, da bi moral prostovoljec smuči držati. Domen je bil namreč pred pregledom razkoraka prisiljen smuči prisloniti na steno šotora, saj tam ni bilo prostovoljca, da bi držal smuči. Ta človek je nato prišel k šotoru, a z dežnikom opletal sem ter tja in zmaknil Domnove smuči. Ko je videl, da je smučka začela drseti, se je obrnil in je s svojo zadnjico še poslabšal stvari in smuči so zgrmele po naletu,« je za Val 202 sporne dogodke opisal Peter Slatnar, lastnik podjetja, ki izdeluje smuči tudi za Prevca. Slatnar se čudi, zakaj niso pogledali posnetka kamere, ki je na vrhu letalnice. »Ko so dobili izjave predskakalcev, so v nekem trenutku že ugodili slovenski pritožbi, nato pa izglasovali, da Domen ne sme skočiti v prvi seriji. Posnetka, kaj se je v resnici zgodilo, pa niso našli.« Slatnar opaža, da je bilo prisotne precej privoščljivosti, ko so onemogočili najboljšega skakalca sveta. »Na obrazu kontrolorja sem opazil zmagoviti izraz na obrazu, ki je sporočal: zdaj sem pa jaz zmagal, zdaj sem te dobil, zaslužil si, da ne nastopiš, jaz sem tisti odrešenik, ki sem našel napako. Poglejte posnetke, kar prekipeval je od sreče. Na takšnem tekmovanju za takšne ljudi ni prostora! Nasploh je te nevoščljivosti kar ogromno, prav tako raznih podtikanj, fotografij in sporočil kontrolorju, kje naj bi Domen goljufal oziroma raznih vsakodnevnih vprašanj, kakšne smuči ima in kaj ima v čevlju.«

Svoj komentar je sicer podal vodja smučarskih skokov Gorazd Pogorelčnik, ki je dejal, kot smo že pisali, da obstajata dve verziji dogodka – uradna in neuradna, po kateri naj bi bil na vrhu zaletišča neznani prostovoljec, ki da je z dežnikom podrl Domnove smuči.

Mlajši od bratov Prevc se je medtem odločil, da uradno zadeve ne bo komentiral, le na družabnem omrežju je objavil kratek video, na katerem lahko občudujemo ples snežink in v ozadju slišimo znano božično pesem Winter Wonderland Binga Crosbyja. V objavo je dodal emotikon dlani z iztegnjenima kazalcem in sredincem, ki lahko pomeni ali zmago ali pa mir. Močno sporočilo, ki ga je naš skakalni as podal povsem brez besed.

Smučarska zveza Slovenije bo vložila uradno pritožbo

Smučarska zveza Slovenije (SZS) bo v torek na Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) naslovila uradno pritožbo v zvezi z zapletom na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, so sporočili iz SZS. V slovenski krovni organizaciji so prepričani, da je nastala situacija neposredno vplivala na potek tekmovanja in položaj tekmovalcev, zato zahteva temeljit in strokoven pregled.

»Na Smučarski zvezi Slovenije poudarjamo, da je skrb za pošteno, varno in enakopravno tekmovanje temelj zaupanja v smučarske skoke in v delovanje mednarodnih športnih institucij. Prav zaradi tega SZS pričakuje, da bo Fis pritožbo obravnavala resno, argumentirano in v skladu s svojimi pravilniki,« so zapisali v izjavi za javnost.

»Namen pritožbe ni iskanje izrednih rešitev ali javnih polemik, temveč jasna razjasnitev sprejetih odločitev, zaščita integritete tekmovanja ter preprečevanje podobnih zapletov v prihodnje. Smučarska zveza Slovenije bo v postopku zagovarjala interese svojih tekmovalcev in širše športne javnosti, hkrati pa ostaja zavezana korektnemu in konstruktivnemu dialogu z Mednarodno smučarsko zvezo,« so poudarili pri nacionalni zvezi.

Ob tem so še sporočili, da člani reprezentance, strokovno vodstvo in ostali člani ekipe na to temo ne bodo dajali izjav. Kakršnokoli javno komentiranje v času odprtega postopka bi namreč lahko vplivalo na presojo in končne odločitve pristojnih organov.

Predsednik FIS: »Pravila so pravila«

Dogajanje, povezano z nedeljskim zapletom, je za nemške medije komentiral tudi predsednik mednarodne zveze Johan Eliasch:

»Takšno je življenje, kaj naj rečem? Vse smo skušali narediti pravilno. Na koncu mislim, da bodo vsi razumeli, da gre za šport na prostem. Obstajajo dejavniki, ki jih ni vedno mogoče nadzorovati. Tako je tudi v življenju. Ne bi želel, da bi bil vsak naš dogodek povezan s škandalom ali dramo. Drama je, ko se ljudje borijo za življenje, ne pa, ko nas doleti športna situacija. Pravila so pravila,« je ocenil predsednik mednarodne federacije.

Ob tem je zavrnil kritike o slabi organizaciji prvenstva: »To je bilo odlično prvenstvo. Smučarski poleti so absolutno spektakularni. Pogled na športnike, ki letijo več kot 230 metrov, je izjemen.«