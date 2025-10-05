To pa je pohvalno! Poglejte, kaj je Pogačar naredil med današnjo dirko (VIDEO)

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je danes dosegel še en lep uspeh. Po tem, ko je pred nekaj dnevi postal svetovni prvak, je zdaj postal še evropski. Na današnji dirki za naslov evropskega prvaka je imel zelo veliko konkurenco, saj so na njej med drugim nastopili Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Joao Almeida in Juan Ayuso. Pogačar je med današnjo dirko naredil tudi eno zelo lepo potezo. Poklonil je bidon.

Med tem, ko je vozil po klancu, je iz bidona spil nekaj tekočine, nato pa ga je dal navijaču ob progi. Zraven navijača je bila tudi mlada navijačica, ki si je bidona zelo želela, in prav mogoče je, da ga je Pogi želel dati njej, a je bil očitno prehiter pri kolesarjenju in je šel prehitro mimo nje. Morda pa je bil moški zraven nje njen oče, tako da ga bo vseeno dobila. To bi bilo zanjo darilo, ki ga verjetno še zlepa ne bo pozabila.

Če vam videa ne pokaže, osvežite spletno stran.