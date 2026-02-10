  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZOI 2026

To so štirje zlati slovenski junaki! Nika Vodan ni mogla ustaviti solz sreče, Domen Prevc razmišljal o tistem, kar je obljubil sestri, čestitke dežujejo (FOTO)

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip.
FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

FOTO: Tobias Schwarz Afp

FOTO: Tobias Schwarz Afp

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Tobias Schwarz Afp
M. U.
 10. 2. 2026 | 21:15
 10. 2. 2026 | 22:01
8:10
A+A-

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip. Slovenci so tako uspešno ubranili naslov iz Pekinga 2022.

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters

»Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko bo čakati na razplet,« je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Nika Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče.

Velika Nika in Domen

Zmaga je za brata in sestro Domna in Niko Prevc, ki sta to sezono dominirala v svetovnem pokalu, zadoščenje za razočaranje na posamičnih tekmah. Nika je bila srebrna, zmagovalec novoletne turneje in svetovni prvak v poletih Domen pa je končal na šestem mestu. Konec tedna bosta oba na veliki skakalnici spet favorita za zlato.  Domen Prevc je v velikem slogu osvojil oba dosedanja vrhunca sezone in to zimo živi svoje otroške sanje. Najprej je šele kot tretji Slovenec dobil prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic, nato pa prav tako kot šele tretji Slovenec s skorajda rekordno prednostjo zmagal še na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Na olimpijske igre je tako pripotoval kot veliki favorit, a obenem priznaval, da mu ta status vsaj na manjši skakalnici niti ne ustreza. Njegova sestra Nika je prav tako številka 1 v svetovnem pokalu, to sezono je dvakratna svetovna prvakinja iz leta 2025 nanizala že 13 zmag, na olimpijski tekmi na srednji skakalnici pa je sama (upravičeno) pričakovala zlato, a ji je slabši doskok v prvi seriji odnesel naslov. Sprva ni mogla skriti solz razočaranja, na koncu pa je le z veseljem pospremila svoje prvo olimpijsko odličje in postala prva ženska, ki se je pridružila bratu - v njenem primeru dvema - in osvojila olimpijsko medaljo v tem športu. Pred Niko sta namreč na olimpijskem odru za zmagovalce že stala brata Peter, s katerim se je vse skupaj začelo, ter Cene. Oba sta se vpisala med dobitnike olimpijskega srebra na istih igrah na ekipni tekmi pred štirimi leti, pred tem je Peter osvojil še tri olimpijske kolajne.

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. Če bi današnji skoki šteli za posamično tekmo, bi Lanišek zmagal pred Prevcem.

»Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope in uspešno obrnil ploščo. Vesel sem,« je bil jedrnat 29-letnik in še: »Nisem naredil tega kar včeraj, obrnil sem ploščo in rezultat je tu. Ne vem, kaj bi še dodal. Presrečen sem,«.

FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Nika Prevc: »Srečna sem«

»Zlata kolajna je enako lepa kot srebrna zaradi vsega vloženega truda. Danes je sodelovala celotna ekipa in vsi, ki so v ozadju, skupaj smo opravili odlično delo. Srečna sem,« je olimpijski naslov pospremila Nika Prevc.

»Nekako nepričakovano glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov,« je takoj po tekmi v smehu pozval selektor skakalcev Robert Hrgota. »A vedeli smo, da znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek,« je dodal Hrgota.

image_alt
Domen pred tekmo mešanih ekip: »Če pred kom ne želiš stvari zaj..., potem je to mlajša sestra«

»To je zame prva olimpijska zlata medalja v vlogi trenerja. Odlično se nam je izšlo že s taktiko, da je Vodan prevzela odgovornost in nastopila v prvi skupini. Takšna tekma je poezija, super za gledati, takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri,« pa je tekmo ocenil selektor skakalk Jurij Tepeš.

Prevc razmišljal tudi o tistem, kar je obljubil sestri

Domen Prevc je za nacionalko dejal: »To je nekaj največ kar lahko dosežeš. Sploh na taki tekmi, kot je ekipna, kjer se ti mora praktično vse poklopiti. Ne vem, kdaj se bil nazadnje tako nervozen kot danes. Pred zadnjim skokom sem se zelo tresel. Razmišljal sem tudi o tistem, kar sem obljubil svoji sestri. Na srečo so mi sotekmovalci priborili udobno prednost. Prva zlata olimpijska medalja je nekaj posebnega. Zdaj smo pred selitvijo na veliko skakalnico prebili led,«. »To je največ, kar lahko dosežeš. Sploh na takšni tekmi, kot je ekipna, kjer se ti mora praktično vse poklopiti. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako živčen kot danes. Pred zadnjim skokom sem se zelo tresel. Razmišljal sem tudi o tistem, kar sem obljubil sestri,« je s kolajno okrog vratu odkrito priznal Prevc, ki je bil vesel, da je led prebit.

Čestitke dežujejo

FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kacper Pempel Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Seveda so tu že prve čestitke. Tako je predsednica države Nataša Pirc Musar zapisala: »Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so ponovno dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh. Iskrene čestitke za naslov olimpijskih prvakov!«

Oglasila se je tudi slovenska vlada: »Iskrene čestitke Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc za osvojeno zlato medaljo na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026«.

»Iskrene čestitke, Anže, Nika, Nika in Domen za zlato medaljo na olimpijskih igrah!« je na Instagram profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Velika Nika in Domen

Zmaga je za brata in sestro Domna in Niko Prevc, ki sta to sezono dominirala v svetovnem pokalu, zadoščenje za razočaranje na posamičnih tekmah. Nika je bila srebrna, zmagovalec novoletne turneje in svetovni prvak v poletih Domen pa je končal na šestem mestu. Konec tedna bosta oba na veliki skakalnici spet favorita za zlato.  Domen Prevc je v velikem slogu osvojil oba dosedanja vrhunca sezone in to zimo živi svoje otroške sanje. Najprej je šele kot tretji Slovenec dobil prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic, nato pa prav tako kot šele tretji Slovenec s skorajda rekordno prednostjo zmagal še na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Na olimpijske igre je tako pripotoval kot veliki favorit, a obenem priznaval, da mu ta status vsaj na manjši skakalnici niti ne ustreza. Njegova sestra Nika je prav tako številka 1 v svetovnem pokalu, to sezono je dvakratna svetovna prvakinja iz leta 2025 nanizala že 13 zmag, na olimpijski tekmi na srednji skakalnici pa je sama (upravičeno) pričakovala zlato, a ji je slabši doskok v prvi seriji odnesel naslov. Sprva ni mogla skriti solz razočaranja, na koncu pa je le z veseljem pospremila svoje prvo olimpijsko odličje in postala prva ženska, ki se je pridružila bratu - v njenem primeru dvema - in osvojila olimpijsko medaljo v tem športu. Pred Niko sta namreč na olimpijskem odru za zmagovalce že stala brata Peter, s katerim se je vse skupaj začelo, ter Cene. Oba sta se vpisala med dobitnike olimpijskega srebra na istih igrah na ekipni tekmi pred štirimi leti, pred tem je Peter osvojil še tri olimpijske kolajne.

Navdušenja ni skrivala niti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »To! Slovenska ekipa ima olimpijsko zlato!!! Neizmerno smo veseli in ponosni. Bravo obe Niki, Anže in Domen,« je na družbenem omrežju Facebook zapisala Klakočar Zupančič in izpostavila močno konkurenco.

»Letos je bila konkurenca nabrušena in brez diskvalifikacij, ampak spet je Slovenija osvojila zlato,« je dodala.

Čestitala je tudi največja opozicijska stranka SDS.

{/twitter}

Več iz teme

smučarski skokiNika PrevcNika VodanAnže LanišekRobert Hrgotasvetovni pokal v smučarskih skokihDomen Prevcolimpijske igre
ZADNJE NOVICE
21:51
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Venera v ribah nas uči, da je ljubezen lahko svetišče

V tem znamenju bo boginja ljubezni od 10. februarja do 7. marca.
10. 2. 2026 | 21:51
21:38
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VIŠJE SODIŠČE

Afera prodana stanovanja, Leljaka na sodišču doživel še en poraz

Tudi Vinko Žigart je premagal župana Radencev.
Oste Bakal10. 2. 2026 | 21:38
21:18
Bulvar  |  Domači trači
NAPETOSTI SE STOPNJUJEJO

Prihod Igorja Mikića na Kmetijo takoj sprožil spore: »Sem prelep, da bi smrdel tam v hlevu!«

Igor Mikič je vstopil samozavestno in glasno.
10. 2. 2026 | 21:18
21:15
Šport  |  Športni trači
ZOI 2026

To so štirje zlati slovenski junaki! Nika Vodan ni mogla ustaviti solz sreče, Domen Prevc razmišljal o tistem, kar je obljubil sestri, čestitke dežujejo (FOTO)

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip.
10. 2. 2026 | 21:15
21:00
Bulvar  |  Suzy
NOVA PRIČESKA

Tadej Pogačar presenetil: Eminem na kolesu! (Suzy)

Njegovi lasje so zdaj še malce krajši in hkrati bleščeče peroksidno blond.
10. 2. 2026 | 21:00
20:06
Novice  |  Slovenija
DOPUST NA UGLJANU

Nove težave za Goloba, KPK prejela še eno prijavo

Gre za lansko dopustovanje na Ugljanu.
10. 2. 2026 | 20:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki