To so štirje zlati slovenski junaki! Nika Vodan ni mogla ustaviti solz sreče, Domen Prevc razmišljal o tistem, kar je obljubil sestri, čestitke dežujejo (FOTO)

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip. Slovenci so tako uspešno ubranili naslov iz Pekinga 2022.

»Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko bo čakati na razplet,« je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Nika Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče.

Velika Nika in Domen Zmaga je za brata in sestro Domna in Niko Prevc, ki sta to sezono dominirala v svetovnem pokalu, zadoščenje za razočaranje na posamičnih tekmah. Nika je bila srebrna, zmagovalec novoletne turneje in svetovni prvak v poletih Domen pa je končal na šestem mestu. Konec tedna bosta oba na veliki skakalnici spet favorita za zlato. Domen Prevc je v velikem slogu osvojil oba dosedanja vrhunca sezone in to zimo živi svoje otroške sanje. Najprej je šele kot tretji Slovenec dobil prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic, nato pa prav tako kot šele tretji Slovenec s skorajda rekordno prednostjo zmagal še na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Na olimpijske igre je tako pripotoval kot veliki favorit, a obenem priznaval, da mu ta status vsaj na manjši skakalnici niti ne ustreza. Njegova sestra Nika je prav tako številka 1 v svetovnem pokalu, to sezono je dvakratna svetovna prvakinja iz leta 2025 nanizala že 13 zmag, na olimpijski tekmi na srednji skakalnici pa je sama (upravičeno) pričakovala zlato, a ji je slabši doskok v prvi seriji odnesel naslov. Sprva ni mogla skriti solz razočaranja, na koncu pa je le z veseljem pospremila svoje prvo olimpijsko odličje in postala prva ženska, ki se je pridružila bratu - v njenem primeru dvema - in osvojila olimpijsko medaljo v tem športu. Pred Niko sta namreč na olimpijskem odru za zmagovalce že stala brata Peter, s katerim se je vse skupaj začelo, ter Cene. Oba sta se vpisala med dobitnike olimpijskega srebra na istih igrah na ekipni tekmi pred štirimi leti, pred tem je Peter osvojil še tri olimpijske kolajne.

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. Če bi današnji skoki šteli za posamično tekmo, bi Lanišek zmagal pred Prevcem.

»Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope in uspešno obrnil ploščo. Vesel sem,« je bil jedrnat 29-letnik in še: »Nisem naredil tega kar včeraj, obrnil sem ploščo in rezultat je tu. Ne vem, kaj bi še dodal. Presrečen sem,«.

Nika Prevc: »Srečna sem«

»Zlata kolajna je enako lepa kot srebrna zaradi vsega vloženega truda. Danes je sodelovala celotna ekipa in vsi, ki so v ozadju, skupaj smo opravili odlično delo. Srečna sem,« je olimpijski naslov pospremila Nika Prevc.

»Nekako nepričakovano glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov,« je takoj po tekmi v smehu pozval selektor skakalcev Robert Hrgota. »A vedeli smo, da znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek,« je dodal Hrgota.

»To je zame prva olimpijska zlata medalja v vlogi trenerja. Odlično se nam je izšlo že s taktiko, da je Vodan prevzela odgovornost in nastopila v prvi skupini. Takšna tekma je poezija, super za gledati, takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri,« pa je tekmo ocenil selektor skakalk Jurij Tepeš.

Prevc razmišljal tudi o tistem, kar je obljubil sestri

Domen Prevc je za nacionalko dejal: »To je nekaj največ kar lahko dosežeš. Sploh na taki tekmi, kot je ekipna, kjer se ti mora praktično vse poklopiti. Ne vem, kdaj se bil nazadnje tako nervozen kot danes. Pred zadnjim skokom sem se zelo tresel. Razmišljal sem tudi o tistem, kar sem obljubil svoji sestri. Na srečo so mi sotekmovalci priborili udobno prednost. Prva zlata olimpijska medalja je nekaj posebnega. Zdaj smo pred selitvijo na veliko skakalnico prebili led,«. »To je največ, kar lahko dosežeš. Sploh na takšni tekmi, kot je ekipna, kjer se ti mora praktično vse poklopiti. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako živčen kot danes. Pred zadnjim skokom sem se zelo tresel. Razmišljal sem tudi o tistem, kar sem obljubil sestri,« je s kolajno okrog vratu odkrito priznal Prevc, ki je bil vesel, da je led prebit.

Čestitke dežujejo

Seveda so tu že prve čestitke. Tako je predsednica države Nataša Pirc Musar zapisala: »Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so ponovno dokazali, da slovensko športno srce poganja ekipni duh. Iskrene čestitke za naslov olimpijskih prvakov!«

Oglasila se je tudi slovenska vlada: »Iskrene čestitke Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc za osvojeno zlato medaljo na tekmi mešanih ekip v smučarskih skokih na Zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026«.

»Iskrene čestitke, Anže, Nika, Nika in Domen za zlato medaljo na olimpijskih igrah!« je na Instagram profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Navdušenja ni skrivala niti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. »To! Slovenska ekipa ima olimpijsko zlato!!! Neizmerno smo veseli in ponosni. Bravo obe Niki, Anže in Domen,« je na družbenem omrežju Facebook zapisala Klakočar Zupančič in izpostavila močno konkurenco.

»Letos je bila konkurenca nabrušena in brez diskvalifikacij, ampak spet je Slovenija osvojila zlato,« je dodala.

Čestitala je tudi največja opozicijska stranka SDS.

