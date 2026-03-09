To srbsko pevko so povezovali z Dončićem, zdaj je sama spregovorila o tem (VIDEO)

Srbska pevka Anđela Ignjatović, poznana tudi pod umetniškim imenom Breskvica, je gostovala v podkastu Uskoro Otvaranje, v katerem je spregovorila tudi o njeni povezavi s slovenskim košarkarjem Luko Dončićem. V zadnjih tednih se je v javnosti namigovalo, da bi bilo lahko med njima kaj več kot samo poznanstvo, saj je košarkarski zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers všečkal njene slike na družbenem omrežju. A Breskvica teh domnev v pogovoru ni potrdila.

»Zelo sem bila šokirana zaradi naslova. Všečkal je nekaj slik in so ljudje skočili. Razumem, razumem,« je dejala priljubljena pevka. Vse skupaj je še dodatno podžgal intervju, ki ga je imela za 24ur.com, saj je v njem razkrila, da razmišlja o selitvi v Slovenijo. »Jaz sem prebrala to vest. Meni je to šlo čez glavo, jaz sem to ignorirala maksimalno. Grem v Slovenijo in dam intervju ... Jaz se res želim predstaviti v Sloveniji. Meni so to življenjske sanje. Ko sem to izgovorila, so ljudje rekli, to je točno,« je še povedala v podkastu.

Povezujejo ga tudi z ameriško igralko

Kot smo poročali pred nekaj dnevi, naj bi poroka med Dončićem in Anamario Goltes padla v vodo. Leta 2023 sta se zaročila, a od takrat potem ni prišlo do poroke. Na družbenih omrežjih so se v teh dneh pojavila tudi namigovanja, da naj bi bil Dončić v zvezi z zelo znano ameriško igralko. Luka in Anamaria sicer o njunem domnevnem razhodu javno za zdaj še nista spregovorila.