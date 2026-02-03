  • Delo d.o.o.
PODELITEV

To sta najboljša športnika leta v Celju, na prireditvi ju iz različnih razlogov ni bilo

Športna zveza Celje je pripravila 58. prireditev Športnik leta; zbrali so se športniki, trenerji, športni delavci in funkcionarji.
Župan Matija Kovač in predsednik ŠZC Matej Polutnik z nagrajenci FOTO: GREGOR KATIČ

Športnik leta Martin Srabotnik je na pripravah na Kitajskem, zato ga v Celju ni bilo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ženski košarkarski klub Cinkarne Celje je ena od najboljših športnih ekip. FOTO: GREGOR KATIČ

Član NK Celje Svit Sešlar, na fotografiji z mamo, je prejel nagrado za izjemne športne dosežke. FOTO: GREGOR KATIČ

Mojca Marot
 3. 2. 2026 | 08:10
2:23
A+A-

Prireditev Športnik leta je bila v Celju že oseminpetdeseta po vrsti, kar je dokaz, da šport ostaja eden ključnih stebrov celjske identitete. V dvorani Narodnega doma so podelili nagrade, priznanja in plakete najboljšim športnikom, ekipam ter posameznikom, ki so v letu 2025 zaznamovali športno sceno v Celju in širše. Naziv najboljšega športnika leta je prejel kajakaš in slalomist Martin Srabotnik, ki je na evropskem prvenstvu v Parizu v slalomu osvojil bronasto medaljo, na tekmah svetovnega pokala pa je bil tretji v Ivrei in enajsti v Seu de Urgelu. S tem je potrdil status enega ključnih nosilcev slovenske kajakaške reprezentance.

Najboljša športnica leta je znova atletinja Tina Šutej, ena najboljših skakalk s palico na svetu, ki tudi v zrelem delu kariere ostaja v samem vrhu mednarodne atletike. Lani je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Tokiu, srebrni odličji na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Nanjingu in dvoranskem evropskem prvenstvu v Apeldornu, Atletska zveza Slovenije pa jo je razglasila za najboljšo atletinjo leta 2025.

Športnikov leta ni bilo

Žal na prireditvi ni bilo ne Tine in ne Martina, saj je Šutejeva zbolela, zato je v njenem imenu nagrado prevzel njen trener Milan Kranjc, v imenu Srabotnika, ki je trenutno na pripravah na Kitajskem, pa njegova mama Bojana Kralj. V ekipni konkurenci sta laskavi naziv najboljše športne ekipe prejela Nogometni klub Celje in Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje. Košarkarice Cinkarne Celje so državne in pokalne prvakinje ter podprvakinje mednarodne regionalne lige WABA, nogometaši NK Celje pa so pokalni prvaki in četrtfinalisti konferenčne lige, za kar so bili decembra razglašeni tudi za najboljšo ekipo leta 2025 v Sloveniji. Posebni priznanji Športne zveze Celje za 75 let neprekinjenega delovanja sta prejela Atletsko društvo Kladivar Celje in Plavalni klub Neptun Celje. Vsem prejemnikom priznanj je čestital tudi celjski župan Matija Kovač, ki je zbrane nagovoril in poudaril pomen športa in športnikov tako pri nas kot v svetu.

CelješportMartin SrabotnikTina Šutej
