Srbsko košarko je prizadela žalostna vest o smrti mlade košarkarice Ines Stojanović, ki je umrla pri komaj 17 letih. Novico je potrdil klub KK Mega, za katerega je Ines nastopala v zadnjih letih. Rojena v Subotici 1. januarja 2009 je bila Ines znana kot ena najbolj nadarjenih mladih igralk svoje generacije. Prve košarkarske korake je naredila v ŽKK Spartak, kjer je s svojimi igrami hitro pritegnila pozornost in pokazala velik potencial.

Športna javnost pretresena

Njen prezgodnji odhod je pretresel športno javnost, mnogi pa jo bodo pomnili kot izjemno nadarjeno in perspektivno športnico, pred katero je bila velika kariera.

»S težkim srcem se poslavljamo od naše drage Ines, ki nas je mnogo prezgodaj zapustila. Za vedno bo ostala del našega kluba in naših spominov. Družini, prijateljem in vsem, ki so jo poznali, izrekamo iskreno sočutje. Počivaj v miru,« so sporočili iz KK Mega.

Točen vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit javnosti.