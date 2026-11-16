Tragedija na nogometnem igrišču: med treningom se je zgrudil nekdanji reprezentant, pomoči ni bilo več (FOTO)

Iz Severne Makedonije prihaja pretresljiva novica. Nekdanji nogometni reprezentant Agron Memedi je v soboto, 14. novembra, nenadoma umrl, star komaj 45 let. Dolgoletnemu nogometašu in članu strokovnega štaba Škendije iz Tetova naj bi med treningom postalo slabo, nato pa se je zgrudil. Kljub prizadevanjem, da bi mu pomagali, ga niso mogli rešiti.

Po poročanju severnomakedonskih medijev je Memedi izgubil zavest med današnjim treningom članskega moštva. Nemudoma so ga skušali prepeljati v bolnišnico v Tetovu, vendar je umrl že med prevozom. Natančen vzrok njegove smrti za zdaj ni znan.

»Danes smo izgubili enega od svojih«

Tragično novico je potrdil tudi njegov klub Škendija, kjer so se od dolgoletnega sodelavca poslovili z ganljivim sporočilom. »Z globoko žalostjo sporočamo novico o smrti Agrona Memedija, člana strokovnega štaba in nekdanjega nogometaša našega kluba,« so zapisali. Poudarili so, da Memedi zanje ni bil zgolj trener ali nekdanji igralec, temveč del klubske družine.

»Danes je naš klub izgubil enega od svojih ljudi, človeka, ki je bil del rdeče-črne družine najprej kot nogometaš, pozneje pa kot član strokovnega štaba.« V mislih so z njegovo družino, prijatelji in vsemi, ki so ga poznali. Poslovili so se z besedami, da bo za vedno ostal del njihove družine.

Pred leti je nosil tudi reprezentančni dres

Memedi se je rodil 5. decembra 1980 v Tetovu. Nogometno pot je začel pri Škendiji, pozneje pa igral še za Renov(o) in skopski Metalurg. Večino kariere je preživel na položaju levega branilca. Posebej uspešen je bil v dresu Renove, s katero je v sezoni 2009/10 osvojil naslov severnomakedonskega prvaka, leto pozneje pa še pokalno lovoriko.

Leta 2010 je zabeležil tudi en nastop za člansko reprezentanco Severne Makedonije, in sicer na prijateljski tekmi proti Albaniji. Aktivno nogometno kariero je zaključil januarja 2018, vendar se od športa ni poslovil. Posvetil se je trenerskemu delu, nekaj časa vodil Renov(o), nato pa delal z mladimi nogometaši v Škendijini akademiji.

Avgusta letos se je pridružil strokovnemu štabu prvega moštva kot pomočnik glavnega trenerja Artima Polložanija, s katerim sta bila nekoč tudi soigralca. Njegova nenadna smrt je pretresla klub, sodelavce in nogometne navijače v Tetovu. Memedi bi 5. decembra praznoval 46. rojstni dan.