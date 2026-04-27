UMRL MOČNO PREZGODAJ

Še ena tragedija v kolesarstvu, umrl je komaj 21-letni Milan

Nesreča se je zgodila na treningu. To je že druga smrtna žrtev med kolesarji v nekaj dneh.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 27. 4. 2026 | 18:21
Kolesarstvo je ponovno ovito v črnino. Po poročanju portala idlprocycling.com je na trening vožnji prišlo do trka 21-letnega belgijskega kolesarja ekipe Dovy Keukens–FCC Cycling Team Milana Brala in avtomobila. Trk je bil za nesrečnega mladega kolesarja usoden, saj je kasneje umrl.

Po informacijah omenjenga portala se je nesreča zgodila okrog 13.15 ure v mestu Ronse. Brala so za tem odpeljali na intenzivno nego, a ga zdravnikom ni uspelo ohraniti pri življenju. Kot še piše ta portal, je stric pokojnega kolesarja Sep Vanmarcke, ki ga ljubitelji kolesarstva dobro poznajo, saj je bil zelo uspešen na enodnevnih dirkah. Na Dirki po Flandriji, ki je eden od petih kolesarskih spomenikov, je bil dvakrat tretji, na slavni dirki Paris–Roubaix pa drugi.

Nedavno je športni svet že pretresla smrt enega kolesarja. Pred dnevi je namreč umrl kolumbijski profesionalni kolesar Cristian Camilo Muñoz. Na dirki Tour du Jura je utrpel poškodbo kolena, ki je bila posredno zanj usodna. Muñoz je bil med letoma 2019 in 2021 tudi moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Team Emirates. Njegova smrt pa je razumljivo pretresla tudi ljudi iz te ekipe.

Milan Bral kolesarstvo smrt Cristian Camilo Munoz Tadej Pogačar
