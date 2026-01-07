Tragedija v soseščini: nekdanjega svetovnega prvaka našli mrtvega v stanovanju

Madžarski šport je pretresla tragična novica iz Budimpešte, kjer so v stanovanju našli mrtvega Miklósa Dudása, nekdanjega svetovnega prvaka v kajaku. Star je bil 34 let.

Po navedbah madžarskih medijev se Dudás ni oglašal družinskim članom, ti pa so nato zaprosili za pomoč ključavničarja. Po vstopu v stanovanje so naleteli na njegovo truplo. Policija je potrdila, da so v stanovanju našli truplo ene osebe, okoliščine smrti pa za zdaj uradno niso znane.

Bogata, a razburkana kariera

Dudás je bil eden najuspešnejših madžarskih kajakašev svoje generacije. Svetovni prvak je postal leta 2014, leto prej je osvojil bron na evropskem prvenstvu, že leta 2009 pa je bil mladinski svetovni prvak. Madžarsko je zastopal tudi na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012.

Njegovo športno kariero pa so spremljale tudi različne afere. Pred olimpijskimi igrami v Riu leta 2016 je bil zaradi dopinga suspendiran za 34 mesecev, s čimer je bil njegov nastop na največjem svetovnem prizorišču praktično prekinjen.

Težave zunaj športa

Madžarski mediji poročajo, da je imel Dudás v zadnjih letih težave tudi zunaj športnih prizorišč. Oktobra lani je bil udeležen v incidentu s sosedom, po katerem je poškodoval njegovo vozilo, v primer pa je bil vpleten tudi njegov pes.