Tragedija v Zagrebu! Na deponiji našli posmrtne ostanke nekdanjega športnika

Na deponiji odpadkov na Radnički cesti v Zagrebu so pred dnevi našli človeške posmrtne ostanke. Policija je potrdila, da gre za 26-letnega Abrahama Salomona Areja, nekdanjega obetavnega borca MMA ter člana organizacije FNC in kluba American Top Team. Dele okostja so na odlagališče po prvih podatkih pripeljali skupaj z odpadki z enega od zagrebških gradbišč. V borilnih krogih se medtem govori, da naj bi se Are predoziral v zapuščeni hiši, predvideni za rušenje, in da je zadnje obdobje živel kot brezdomec.

Za nesrečnežem nigerijskega porekla, ki se je rodil v Zagrebu, je bila izjemno težka življenjska pot. Mati mu je umrla, ko je bil še otrok, oče pa ga je pri sedmih letih preprosto zapustil na bolšjem trgu. Tam ga je sprejela Zejna Herak, ki je leta 2020 za medije opisala tisti dan: »Abija sem spoznala leta 2005. Na Hreliću sem prodajala malenkosti, ob meni pa je stal moški z drobnim, suhljatim dečkom, do katerega je bil precej grob. Zasmilil se mi je. Moški je rekel, da mu je ime Mike in da mora naslednji dan na pot, otroka pa nima kam dati.« Oče se po dečka ni nikoli več vrnil, saj je kmalu zatem umrl, Zejni pa kljub trudu dečka nikoli ni uspelo uradno posvojiti.

Kljub težkemu otroštvu je Are pot našel v borilnih športih. V profesionalni karieri je vpisal eno zmago in tri poraze, ob tem pa si je močno želel tudi študija: »Brez faksa te danes vsi čudno gledajo, še posebej na tujem. Vidim se na kineziologiji, kot fizioterapevt ali kondicijski trener. Prepričan sem, da mi bo v življenju uspelo, bodisi kot MMA borcu bodisi na akademski ravni,« je dejal pred leti.

Ob tragični novici se je odzval tudi ustanovitelj organizacije FNC Dražen Forgač, ki ga je novica globoko potrla: »Abi je v naš klub prišel kot mladostnik, dijak, in vsi smo ga vzljubili. Ker smo poznali njegove družinske razmere, smo mu poskušali pomagati na vse možne načine. Bil je nadarjen in je dosegel tekmovalno raven. Na žalost je hitro zašel v slabo družbo in na krivo pot, kar je vodilo do prekinitve sodelovanja s klubom in FNC. Leta sem opozarjal na njegove težave in na to, da potrebuje pomoč. Menim, da so ga pristojne službe pustile na cedilu.«