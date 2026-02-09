Travmatolog Macura razkriva, kaj pomeni poškodba, ki je ohromila Lindsey Vonn

Po odmevnem nedeljskem padcu ameriške smučarske šampionke Lindsey Vonn na olimpijskem smukaškem tekmovanju je svojo strokovno oceno podal travmatolog asist. Marko Macura, dr. med., vodja Oddelka za športne poškodbe in artroskopske dejavnosti na KO za travmatologijo Kirurške klinike UKCL. Macura je pojasnil, kaj pomeni poškodba, ki ji pogovorno rečemo »strganje« kolenskih križnih vezi, poškodba, ki jo je utrpela tudi Vonn, ko je padla in nato zlomila nogo.

Travmatolog Marko Macura. Foto: Drago Perko

Kaj pomeni pretrganje kolenskih križnih vezi?

»Pretrganje vezi pomeni, da se zaradi prevelike obremenitve pri športu strga sprednja križna vez, ki je ena od vezi, ki povezujejo stegnenico in golenico v kolenskem sklepu. Pogovorno imenovanje 'križnih vezi' se praviloma nanaša na eno najpogosteje poškodovano vez – sprednjo križno vez. Posledica popolnega pretrganja te vezi je določena stopnja nestabilnosti kolenskega sklepa, odvisno od tega, kako močne in koordinirane so mišice noge,« je pojasnil Macura.

Kot dodaja, so poškodbe križnih vezi sorazmerno pogoste tudi pri rekreativnih smučarjih, še posebej ob neugodnih dejavnikih, kot so slaba vidljivost na smučišču, neraven teren, težave z opremo in utrujenost mišic. Takšne poškodbe so pogostejše pri kontaktnih športih, kot so nogomet, košarka, rokomet in podobni.

Je vedno potrebna operacija?

Macura je pojasnil, da operacija ni vedno potrebna: »Odločamo se glede na stopnjo poškodbe in morebitne pridružene poškodbe kosti, hrustanca, meniskusov, drugih vezi in glede na pričakovano stopnjo aktivnosti oz. funkcionalne zahteve. Po podatkih švedskega registra poškodb kolenskih vezi se kirurgi ob prvem srečanju s pacientom v polovici primerov odločijo za operacijo, v polovici pa za fizioterapijo.«

Okrevanje po poškodbi: tekmovalci in rekreativci

Kot dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance pojasnjuje, da okrevanje pri tekmovalnih športnikih običajno poteka hitreje kot pri rekreativnih športnikih. »Pri odraslih je treba počakati okoli osem do devet mesecev do polne športne obremenitve, odvisno od napredka pri mišicah. Pri otrocih in najstnikih pa okrevanje traja dlje, okoli eno leto,« dodaja Macura.

Gibanje s poškodbo: kaj je tvegano?

»Odvisno je od stopnje nestabilnosti in vrste gibanja. Hoja, kolesarjenje, tek na smučeh (sploh klasična tehnika), plavanje in podobni športi so manj nevarni. Pri kompleksnih gibih, ki zahtevajo eksplozivne spremembe smeri, zasuk obremenjene noge, pristanke po skokih ali gibanje po neravnem terenu pa je nevarnost dodatnih poškodb precej večja,« pravi Macura. »Pri teh bolj kompleksnih gibih je potreba po reakciji sklepa v delčkih sekunde, in se pozna vsaka malenkost. Z nestabilnim kolenom oz. pretrgano sprednjo križno vezjo so takšne reakcije bistveno upočasnjene, kar lahko privede do dodatnih poškodb.«

Tina Maze o poškodbah in tveganju v smučanju

Ob smučarskem incidentu, ko je Lindsey Vonn padla in utrpela poškodbo, je svoje mnenje podala tudi nekdanja olimpijska zmagovalka Tina Maze. V izjavi po dogodku v Cortini d'Ampezzo je Maze poudarila, da bi sama v primeru podobne poškodbe kolena »ne bi niti pomislila, da bi nastopila«.

»Sama ne bi tega storila nikoli. Najprej je pomembna stabilnost na smučeh, potem pa gremo na start. Tveganje v športu je zelo veliko, posebej v alpskem smučanju, in moraš imeti prioritete, da ostaneš zdrav,« je dejala Maze in dodala, da je padcu Vonnove sledila tišina, ki je prevladala v ciljni areni. »To ni bila niti dobra popotnica za mlado generacijo. Namesto slavja zmagovalke je prevladala drama, ki je pokvarila lepoto športa,« je še dodala.

Maze je tudi izpostavila, da moraš biti v smučanju sproščen: »Tako pri smučarskih skokih kot v smuku se ne smeš 'zakrčiti'. Moraš najti pravi občutek za drsenje na snegu.«