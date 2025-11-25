»Trenerske službe zame ne bo več«: ganljiva izpoved legende po šokantni diagnozi

Legendarni norveški nogometni trener Age Hareide je zbolel za rakom. Nekdanjemu trenerju norveške, danske in islandske reprezentance ter nogometašu Manchester Cityja in Norwicha so že julija diagnosticirali možganski tumor.

»Res je malo škoda. A trenerske službe zame ne bo več,« je za časnik Verdens Gang dejal Hareide, ki mu je pri pogovoru pomagal sin, in priznal, da je bil poleti ob diagnozi šokiran.

Težko govori

Hareide zaradi bolezni težko govori in ima tudi motorične težave. Sam pa pravi, da bi rad dočakal vsaj svetovno prvenstvo 2026, na katero se je Norveška uvrstila prvič po letu 1998.

»Trenutno pa smo skoncentrirani na to, da bomo lepo praznovali božič. Več trenutno ne moremo povedati,« pa je dejal njegov sin Bendik Hareide.

Sodi med najbolj vplivne osebnosti skandinavskega nogometa

Åge Hareide se je rodil 23. septembra 1953 v Hareidu na Norveškem in sodi med najbolj vplivne osebnosti skandinavskega nogometa. Hareide velja za enega redkih trenerjev, ki so osvojili ligovne naslove v treh različnih skandinavskih državah – Norveškem, Švedskem in Danskem.