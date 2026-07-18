Triletnik prevzel nogometno prvenstvo (FOTO)

Čeprav je do zdaj samo enkrat zadel v polno, je napadalni vezist španske reprezentance (in v službenem času Barcelone) Lamine Yamal gotovo eden največjih zvezdnikov nogometnega svetovnega prvenstva. Njegovo reprezentanco po polfinalni zmagi nad Francijo zdaj čaka še najpomembnejša tekma: jutri se bo pomerila za zlati pokal z Argentino, svetovnim prvakom na zadnjem mundialu.

Gotovo je Yamal odličen igralec, kar dokazuje v reprezentančnem in klubskem dresu, vendar je takšna zvezda nedvomno tudi zaradi mladosti, saj je bil v ponedeljek star komaj 19 let. Toda najstniški zvezdnik ima še precej mlajšega brata: triletni Keyne je zadnje čase še ena zvezda morebitnega pohoda Španije proti drugemu naslovu svetovnih prvakov.

Mali brat je stalnica na družbenih omrežjih, na katerih objavljajo posnetke, kako pošilja poljube svoji ekipi in veselo slavi njene zadetke. »Tokrat največja senzacija prvenstva ni športnik, ne zadetki ne trofeja. Največja zvezda je Keyne, triletni brat Lamina Yamala, ki je kot vihar prevzel turnir s svojimi zabavnimi trenutki,« so zapisali v španski tračarski reviji Hola!. Tudi v drugih španskih medijih so ga razglasili za zvezdo svetovnega pokala, španskega superzvezdnika na tribunah in najbolj priljubljeno osebo prvenstva.

Vrhunski nogometaš je do zdaj sicer le enkrat zatresel nasprotnikovo mrežo. FOTO: David Ramos/Getty Images Via Afp

Na tekmi z Belgijo, po kateri je Španija napredovala v polfinale, se je Yamal prešerno smejal, ko je kamera ujela in na velikem zaslonu pokazala njegovega mlajšega brata, kako je vsem kazal jezik. Povedal je, da ga je dan prej poklical z maminega telefona in mu povedal, kaj namerava storiti. Zato je bilo, ko je to videl v živo, še bolj smešno. »Mali brat mi pomeni vse. Obožujem ga, zdi se mi, kot da je moj sin,« je prejšnji mesec povedal novinarjem. Brata sta v resnici polbrata. Njuna mama je Sheila Ebana, imata pa različna očeta, saj so se Laminovi starši razšli v njegovih zgodnjih letih.

Lamine Yamal se je rodil očetu Mounirju Nasraouiju, ki prihaja iz Maroka, in mami Sheili Ebani, katere korenine segajo v Ekvatorialno Gvinejo. Razšla sta se, ko je bil star tri leta, vendar sta oba ostala pomemben del njegovega življenja in ga še danes redno podpirata na tekmah. Čeprav bi si mama želela, da bi sin nekoč diplomiral, je Yamal že kot otrok verjel, da mu bo uspelo v nogometu. Začel je trenirati nogomet, ko je bil star štiri leta, prav toliko jih bo septembra dopolnil njegov polbratec Keyne.