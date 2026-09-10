Trump udaril po Dončićevi menjavi: »Tega res ne razumem, ni bila dobra« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump se je v svojem govoru na konvenciji republikancev dotaknil tem, kot so nafta, Iran, priseljevanje in gospodarstvo, pa tudi odmevne menjave igralcev v ligi NBA, v kateri je slovenski zvezdnik Luka Dončić lani prestopil iz Dallas Mavericks k LA Lakers. »Moram vam povedati, da te menjave ne razumem,« je dejal Trump. »Moram vam povedati, da te menjave ne razumem. Ta menjava ni dobra,« njegovo izjavo v dvorani American Airlines Center, domačem prizorišču Dončićeve nekdanje košarkarske ekipe Dallas Mavericks, navaja ameriški CBS.

»To ne bo obveljalo za najboljšo menjavo v zgodovini športa. Morda bo obveljalo za najslabšo menjavo v zgodovini športa,« je nadaljeval Trump, v isti sapi pa priznal, da si ta neslavni naziv verjetno še vedno zasluži odločitev ekipe Boston Red Sox, da pred več kot stoletjem v klub New York Yankees pošlje metalca Baba Rutha. »Morda bi lahko to menjavo izvedli znova. Sam ves čas ponovno izvajam posle ... Razumem se na posle. Toda tistega pa nisem povsem razumel,« je dejal Trump. Nato je spet začel govoriti o ameriški proizvodnji nafte in Iranu.

Menjava, ki je razburila Dallas

V odmevni menjavi sredi sezone v začetku lanskega leta so Mavericks v Los Angeles Lakers poslali Dončića in še dva igralca, predvsem v zameno za Anthonyja Davisa in pravico do izbora v prvem krogu nabora leta 2029. Menjava je takrat povzročila ogorčenje številnih navijačev Dallasa, ki so kritizirali odločitev kluba, da se odreče zdaj 27-letnemu prvemu obrazu kluba.

Večinska lastnica ekipe Mavericks je družina Miriam Adelson, velike donatorke republikanske stranke, ki vodi igralniško družbo Las Vegas Sands in je tesno povezana s Trumpom.

Predsednik rad komentira šport

To ni prvič, da je predsednik izkoristil svoj položaj in vpliv za komentiranje vroče športne razprave. Večkrat je kritiziral nova pravila lige NFL, lani pa je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social izrazil obžalovanje, da podajalec Shedeur Sanders ni bil izbran v prvih krogih nabora lige NFL.

Nazadnje je poleti Trump pozval Mednarodno nogometno zvezo Fifo in njenega predsednika Giannija Infantina, naj ponovno preuči kazen prepovedi igranja na eni tekmi zaradi rdečega kartona, ki ga je med svetovnim prvenstvom prejel ameriški napadalec Folarin Balogun. Fifa je kazen razveljavila, čeprav je Trump dejal, da Fifi tega ni naročil, temveč je o tem »le povprašal svojega prijatelja Infantina«.