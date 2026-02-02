Tu je že prvi dopinški primer pred olimpijskimi igrami v Italiji, zadrega tudi za državo gostiteljico

Italijanska biatlonka Rebecca Passler ni opravila dopinškega testa pred začetkom zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina, so danes sporočili iz italijanske protidopinške agencije. Passler je bila del italijanske olimpijske reprezentance na domačih igra od 6. do 22. februarja.

FOTO: Christof Stache Afp

Štiriindvajsetletnici so začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih, kar pomeni, da ne bo mogla tekmovati na domačih OI, potem ko je njen vzorec pokazal prisotnost letrozola, prepovedane snovi, ki se uporablja za zdravljenje raka dojke.

Gre za prvi dopinški primer pred olimpijskimi igrami v Italiji

Gre tudi za sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov.

Vzorec so ji odvzeli zunaj uradnega programa testiranja med igrami. Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, gre za prvi dopinški primer pred igrami v Italiji, ki se bodo uradno začele v petek.

Pozitiven test članice italijanske olimpijske odprave je zadrega tudi za državo gostiteljico, ki hiti z dokončanjem priprav na igre. Passler naj bi na OI tekmovala v biatlonu v Anterselvi, začenši v nedeljo z mešano štafeto. Na velikih tekmovanjih še ni osvojila medalje.