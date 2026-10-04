Tudi Tadej Pogačar je bil danes na dirki, poglejte, kako je navdušil slovenske navijače (VIDEO)

Tadej Pogačar na današnji dirki evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki poteka od 2. do 7. oktobra v Sloveniji, ni tekmoval zaradi hudega padca na letošnji dirki po Španiji. A največji kolesarski zvezdnik na svetu na cestni dirki vseeno ni manjkal. Ogledal si jo je namreč kot gledalec. Ni pa bil skrit nekje v ozadju, navijači so ga lahko videli na trasi.

Slovenski kolesar se je peljal v enem izmed avtomobilov. Sedel je na vratih in pozdravljal navijače, ti pa so ga navdušeno pozdravljali nazaj. Zagotovo so si ga sicer želeli videti na drugačnem vozilu, na kolesu, a vseeno so ga bili veseli. Kako je bilo vse skupaj videti, si poglejte v spodnjem videu iz televizijskega prenosa, ki je bil na španskem Eurosportu.

Pogačar na današnjo dirko ni prišel sam. Družbo mu je delala tudi partnerica Urška Žigart. Tudi ona je na eni od zadnjih dirk hudo padla in si poškodovala čeljust, a kot vse kaže dobro okreva. Tudi Pogačar dobro napreduje po padcu. »Prva dva tedna je bilo kar kruto. Ni bilo dosti lepih dni, ampak tretji teden, ko sem začel migati, iti na trenažer, obiskovati fizioterapijo, sem spet 'zalaufal' in zdaj je spet vse po starem,« je Pogačar povedal v pogovoru za RTV Slovenija. Na vprašanje, ali se bo vrnil še močnejši, pa je odgovoril, da upa.

Zmagal je Evenepoel

Če bi Pogačar nastopil na današnji dirki, bi bil brez dvoma prvi favorit za zmago. Do nje pa je nato po fotofinišu prišel Belgijec Remco Evenepoel, ki je v sprintu ugnal Italijana Giulia Cicconeja. Do bronaste medalje je prišel še en Italijan, Christian Scaroni. Od Slovencev je bil najboljši Primož Roglič, ki je bil deseti.